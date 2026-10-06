Indicadores de Jeremías | Represadas en la Fiscalía denuncias de Cristian Herrera por amenazas

Área Cultural del Banrepública realizará talleres este viernes

Para el Día internacional del correo, este viernes 9 de octubre, el Área Cultural del Banco de la Republica en Cúcuta ha programado la realización de varios talleres, sobre todo relacionados con la escritura de cartas. Se llevarán a cabo entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en la sede de la institución.

Ese mismo día se abrirá una exposición de la correspondencia entre el escultor Eduardo Ramírez Villamizar y la gestora de cultura Ligia Ramírez de Lara.

Los asistentes a los talleres tendrán como estímulo el envío gratis de sus cartas por correo.

Represadas en la Fiscalía denuncias de Cristian Herrera por amenazas

En su sección Confidenciales, de la edición del 26 de septiembre al 3 de octubre 2026, la revista Semana publica una nota según la cual denuncias sobre amenazas presentadas por el periodista Cristian Herrera antes de su muerte a manos de sicarios, comenzaron a tramitarse 112 días después del crimen.

Dice la publicación: “Hay molestia entre el círculo cercano al fallecido por el actuar de la Fiscalía. Se presume que el Estado no lo blindó y se cuestiona la demora de la investigación para dar con los responsables intelectuales del homicidio”.

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Reconocimiento de Minvivienda a la abogada rosariense Laura Rivera

En acto especial, el pasado sábado, en Villa del Rosario, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, le entregó reconocimiento del Gobierno nacional a la abogada Laura Rivera por haber ganado el primer puesto entre los constructores de vivienda de interés social.

A las 140 casas entregadas en su natal Villa del Rosario suma otras construidas en diferentes municipios.

En el acto estuvieron presentes el alcalde de Villa del Rosario, Juan Camilo Suárez Sierra, y otros funcionarios de la región.

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Donamaris Ramírez propone un mes sin IVA para el comercio de Cúcuta

En una carta dirigida al presidente Abelardo de la Espriella, el exalcalde de Cúcuta Donamaris Ramírez Lobo propone suprimir el cobro del IVA en el comercio de la ciudad durante un mes.

En su carta al jefe del Estado Ramírez plantea: “Nuestra ciudad padece una falta de capacidad económica generalizada. Cientos de empresarios formales están quebrados o al borde de la quiebra, miles de personas han sido despedidas y el desempleo y la informalidad nos golpean sin tregua”.

Y propone: “Señor presidente: Cúcuta pide una herramienta para trabajar, para competir y para no cerrar más negocios. Un mes sin IVA no es un gasto. Es una inversión en empleo, en formalidad y esperanza para una frontera que tanto ha dado a Colombia y que hoy necesita de Colombia”.

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María Fernanda Cabal confirma creación del partido Republicano

La exsenadora María Fernanda Cabal, quien durante varios años fue de la cúpula del partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se retiró definitivamente de esa colectividad y confirmó la creación de una propia con el nombre de Republicano.

Alineada en la derecha, Cabal se propone competir con Centro Democrático y el nuevo partido de Abelardo de la Espriella, que ya tiene personería jurídica.

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