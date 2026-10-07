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Yo a usted no le temo: Petro reta a De la Espriella con la reelección como escenario
El expresidente respondió a las declaraciones del mandatario sobre enfrentar a sus adversarios políticos en las urnas y planteó un eventual enfrentamiento electoral.
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cesarmuñoz
Abelardo de la Espriella y Petro. Fotos: Colprensa.
Colprensa
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Miércoles, 7 de Octubre de 2026

El expresidente Gustavo Petro lanzó un desafío al mandatario Abelardo de la Espriella, luego de que este asegurara que su Gobierno enfrentará y derrotará a los grupos violentos y a quienes, según afirmó, los respaldan desde la política.

La respuesta de Petro se produjo a través de su cuenta de X, donde cuestionó al jefe de Estado y lo invitó a promover una modificación que permita nuevamente la reelección presidencial. El exmandatario sostuvo que, de abrirse esa posibilidad, estaría dispuesto a enfrentarlo electoralmente.

“Yo a usted no le temo porque conozco al dedillo su pasado señorito Abelardo Squiffo. Abra las puertas de la reelección y me enfrentará”, escribió Petro en la red social.

El pronunciamiento del expresidente ocurrió después de las declaraciones entregadas este martes por De la Espriella, quien fijó su posición frente a una eventual negociación con sectores señalados de estar vinculados con el terrorismo.

El mandatario afirmó que durante su administración no habrá acuerdos ni concesiones con esos grupos y extendió esa postura a quienes, según dijo, actúan desde el ámbito político.

Lea aquí: Ya no tengo jefes: María Fernanda Cabal revela por qué se alejó del Centro Democrático

“Con el terrorismo no puede haber negociaciones, no hay contemplaciones, no las habrá en el campo de batalla y tampoco con sus socios en el campo político”, manifestó De la Espriella.

El jefe de Estado agregó que quienes estén armados serán enfrentados mediante las instituciones y las leyes, mientras que quienes participen en política serán combatidos mediante decisiones y resultados de Gobierno.

Reacciones políticas tras la petición de Petro a De la Espriella

El reto planteado por Petro generó reacciones políticas. El representante a la Cámara del Centro Democrático Andrés Forero relacionó las palabras del expresidente con el proceso que impulsó durante su administración para promover una Asamblea Constituyente.

“Petro se termina de quitar el disfraz y revela que la constituyente que promovió sí era para buscar la reelección”, afirmó Forero, al referirse a la propuesta del exmandatario.

A su vez, el excongresista y excandidato presidencial Roy Barreras planteó un escenario electoral para 2030 en el que podrían coincidir Petro, Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella, siempre que se produzca un cambio constitucional que permita la reelección.

“Están viendo? ¿Están leyendo? Vislumbro un escenario posible. Los tres dirigentes nacionales que tienen hoy sumados la mayoría absoluta en el Congreso para aprobar una constituyente o un Acto Legislativo para recibir la reelección: Los expresidentes Uribe (CD) y Petro (Pacto) y el actual presidente De la Espriella (partidos declarados de gobierno) pueden terminar interesados en eso. ¿Los tres quisieran reelegirse? En este presente distópico bien pueden imaginar un tarjetón en 2030 con Petro, Uribe y De la Espriella como candidatos presidenciales”, escribió en X.

Tomado de El Universal.

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