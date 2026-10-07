Comunes, el partido al que su pasado lo mató políticamente

Aunque desde el pasado 8 de marzo día de las elecciones del Congreso de la República se sabía que Comunes, el partido político por los exFarc, perdería su personería jurídica ante la imposibilidad de ganar algún escaño en el Senado o la Cámara, este miércoles el Consejo Nacional Electoral (CNE), expidió la resolución con la cual llegó a su fin su vida política.



La creación del partido se dio en virtud de los acuerdos políticos que llevaron a su desmovilización en el 2016 y le permitió a los ex combatientes llegar al Senado y la Cámara, durante dos legislaturas, 2018-2022 y 2022-2026, con cinco senadores y cinco representantes en cada periodo.



Entre los congresistas que tuvo las Farc estuvieron varios de sus altos mandos, entre ellos los cuestionados Iván Márquez, quien no se pudo posesionar como senador y volvió a las armas liderando la Segunda Marquetalia. También estuvo Jesús Santrich, quien ocupó una curul en la Cámara de Representantes y también desertó para militar en esa misma disidencia.



El proyecto político nunca tuvo acogida entre los electores, en su primera participación en la urnas, en 2018 apenas llegó a 85 mil votos, pero el fracaso político se dio en el 2022 cuando sacó 31.000 votos para el Senado (0,19 % del total) y un poco más de 21.000 para la Cámara (0,12 % del total).

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Los exFarc ante la contundencia de su derrota política este 2026 decidieron hacer coalición con Fuerza Ciudadana, el partido del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, pero como en las dos ocasiones anteriores no tuvieron los votos necesarios para llegar al Congreso de la República.



En su último cuatrienio en el Congreso, Comunes no fue un partido que se destacara por su gestión, por el contrario fue objeto continuo de controversia su senadora Sandra Ramírez, vinculada en las investigaciones de la JEP, por su presunta participación en delitos como reclutamiento de menores de edad.



Alejandro De Bedout, el presidente del Concejo de Medellín, señaló sobre la desaparición del partido de los exfarc, que “el CNE firmó el acta de defunción de Comunes, el partido que Juan Manuel Santos le armó a las Farc pierde la personería jurídica. Les regalaron diez curules durante ocho años. De la selva al Congreso, y del Congreso al fracaso. El experimento de La Habana se quedó sin partido. Nunca le cumplieron al país ni a las víctimas. Solo se beneficiaron de prebendas, cargos, esquemas de seguridad y viajes internacionales. Una vergüenza absoluta”.



Aunque Comunes tuvo una organización política regional, la misma no tuvo fuerza y fracasó, le quedan una sede nacional en el sector de Teusaquillo y una dirección política que en la práctica ya no funciona.

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