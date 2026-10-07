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Supersalud suspenderá temporalmente plataforma digital de PQRD por mantenimiento técnico
La plataforma digital de radicación de peticiones y reclamos estará fuera de servicio durante cuatro días
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Colprensa
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Miércoles, 7 de Octubre de 2026

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), informó que entre el 9 y el 12 de octubre realizará mantenimiento de su sistema digital de recepción de  las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRD).

La institución aseguró que este procedimiento busca realizar mantenimiento y actualización tecnológica de la infraestructura que soporta los sistemas SuperArgo en el que rercibe las PQRD de la ciudadanía.

El mantenimiento iniciará el viernes 09 de octubre de 2026 desde las 08:00 a. m. y podrá extenderse hasta el lunes 12 de octubre de 2026 10:00 p. m., dependiendo de los tiempos de procesamiento técnico.

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Durante este periodo estarán temporalmente fuera de servicio el portal web de la entidad, el chat asociado, el módulo de consulta web y los demás módulos de radicación y gestión digital.

Como medida temporal, la Supersalud reforzará la atención mediante la línea gratuita nacional: 01 8000 513 700 y en Bogotá:+57 601 483 700.

Una vez sea restablecido el servicio, las solicitudes recibidas durante el mantenimiento serán consolidadas y cargadas en el sistema PQRD, junto con la verificación integral de la plataforma.

“Esta intervención permitirá fortalecer la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas de atención y gestión de PQRD, contribuyendo a una operación más estable y sostenible. La Supersalud informará oportunamente sobre el avance de las actividades y el restablecimiento de los canales habituales de atención mediante la página web y las redes sociales de la entidad”, concluyó la Supersalud.

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