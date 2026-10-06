Gobierno prepara estatuto antiterrorista con listas para identificar a grupos armados

El gobierno nacional alista la presentación del proyecto del estatuto antiterrorista ante el Consejo de política Criminal.

Según reveló el ministro del interior, Rodrigo Lara, este trámite se realizará el próximo jueves, para que este organismo realice un análisis técnico y jurídico para emitir un concepto favorable previo a su debate en el Congreso.

"Cada día se corrobora con pruebas contundentes el carácter terrorista de estas organizaciones. El jueves presentaré en el Consejo de Política Criminal la pócima jurídica que necesitamos para enfrentarlos y derrotarlos: el estatuto antiterrorista", anunció.

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Este proyecto que está de la mano de los ministerios de Interior y de Justicia, sería un paquete de herramientas que el gobierno busca tener mano dura para actuar contra los grupos armados ilegales.

La propuesta contempla un sistema de listas para identificar y catalogar como terroristas a determinadas organizaciones, y según lo esperado, una vez incluidas en esas listas, se aplicarían medidas penales y penitenciarias y disposiciones dirigidas contra las finanzas de esos grupos, tal cual se maneja en sistemas de listas utilizados en Estados Unidos, Europa y Naciones Unidas.

Desde el gobierno han insistido en que el país no tiene sanciones proporcionales para tratar jurídicamente a los grupos terroristas, pese a que está tipificado el delito de terrorismo.

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"Va a haber fortalecimiento de la inteligencia por parte de una decisión del presidente. Vamos a tener una norma puntual para facilitar la recolección de información de inteligencia, crear órganos especiales en la justicia para enfrentar estas organizaciones. Un estatuto completo y preciso", explicó el ministro Lara.

El Ministro señaló que el mecanismo permitirá establecer quiénes están al mando de las organizaciones, dónde operan y cuáles son las rutas del narcotráfico que utilizan, afectando principalmente al ELN, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y las disidencias de Calarcá y Mordisco.

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