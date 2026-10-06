No pueden pagar justos por pecadores: Gobierno anuncia defensa para 17 exmilitares por crimen de Jovenel Moïse

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que brindará asistencia jurídica y apoyo económico a los familiares de los 17 exmilitares colombianos que fueron trasladados desde Haití a Estados Unidos para responder por su presunta participación en el asesinato del entonces presidente haitiano Jovenel Moïse.

En sus redes sociales, el mandatario aseguró que impartió instrucciones a los ministros de Defensa y Justicia para acompañar a los colombianos en el proceso judicial que ahora enfrentan ante las autoridades estadounidenses.

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“Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa y de Justicia de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias”, señaló.