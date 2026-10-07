Corte Suprema niega tutela y mantiene condena de 28 años contra Santiago Uribe

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 28 años de prisión contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe. La decisión se tomó tras negar una tutela.

Santiago Uribe envió una tutela contra la Sala de Casación Penal de la Corte, reclamando la protección de los derechos al debido proceso, libertad, igualdad y acceso efectivo a la administración de justicia. Según su defensa, fueron vulnerados por la Sala.

El caso tiene que ver con su responsabilidad en el caso del grupo paramilitar conocido como “Los 12 apóstoles”. En noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Antioquia revocó una sentencia absolutoria de un juzgado penal de primera instancia, por lo que la defensa de Uribe Vélez, en cabeza del abogado Jaime Granados, había invocado un recurso de casación ante la Corte Suprema.

Pero esa apelación no funcionó. El hermano del expresidente fue hallado responsable de integrar y patrocinar una organización paramilitar denominada “los Doce Apóstoles”, que delinquió en el Norte de Antioquia en los años noventa, por lo que le aplicaron una pena de 28 años y tres meses.

Lea aquí: La Paloma de la Paz de Botero cayó al vacío en el Museo Nacional: esto le pasó a la escultura

En un auto del pasado 5 de junio, la Corte rechazó el recurso extraordinario de casación por considerarlo improcedente.

Según ese pronunciamiento de la Corte, “el grupo criminal llevó a cabo un ataque generalizado contra la población civil de esa región, patentizado en el homicidio de cerca de 50 personas, por lo menos en el municipio de Yarumal, entre 1993 y 1994. Sistemático, pues fueron llevados a cabo como ejecución de la política de exterminio de ‘los Doce Apóstoles’, que iniciaba con el perfilamiento de los objetivos a partir de etiquetas discriminatorias y prejuiciosas, luego de lo cual conformaban una lista negra, de manera que quienes estuviesen allí incluidos serían perseguidos y ejecutados”.

Tal cual informó EL COLOMBIANO entonces, la investigación judicial concluyó que la sede del grupo fue la hacienda La Carolina, localizada en Yarumal, donde al parecer había un centro de adiestramiento para los paramilitares, que incluía una pista de obstáculos.

En dicha organización, el rol de Santiago Uribe fue de cofundador, patrocinador y coordinador logístico, según el expediente, de allí el cargo de concierto para delinquir agravado.

Ahora bien, Uribe Vélez acudió a la tutela para cuestionar la decisión que rechazó el recurso de casación.

Tomado de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.