Paloma fue entrenada para llevar dos cargadores a una cárcel de Santander

En las últimas horas guardias del INPEC detectaron a una paloma que había sido entrenada para ingresar elementos prohibidos a la cárcel de Palo Gordo, en el municipio de Girón (Santander).

El animal tenía en sus alas dos cargadores. "Gracias a los controles ejercidos por los servidores penitenciarios se cierra el paso a quienes intenten vulneran la seguridad penitenciaria", explicó el INPEC.

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Ante lo ocurrido, fuentes de esa institución aseguraron que no es normal que se presenten estos casos y que por el contrario las formas más comunes en que se intenta ingresar elementos prohibidos a las cárceles son a través de vistas y corrupción.

También ha habido intentos a través de drones.

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