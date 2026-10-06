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Fuerzas Militares destruyen 25 unidades de minería ilegal en El Bagre y Cáceres, Antioquia
La Armada, el Ejército y la Policía intervinieron 25 unidades productoras mineras y neutralizaron 3.500 galones de combustible en el Bajo Cauca antioqueño.
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cesarmuñoz
Minería-ilegal. Foto: Colprensa.
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Martes, 6 de Octubre de 2026

La Armada Nacional, en operaciones conjuntas con el Ejército Nacional y coordinadas con la Policía Nacional, ejecutó una ofensiva contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en los municipios de El Bagre y Cáceres, en el departamento de Antioquia. El despliegue se concentró en el sector de Amaserí, sobre las aguas del río Nechí (El Bagre), y en un tramo del río Cauca (Cáceres).

Las autoridades destruyeron 25 Unidades Productoras Mineras (UPM), compuestas por dragas de diversas especificaciones, dos retroexcavadoras, 13 motores industriales, así como la neutralización de 3.000 galones de ACPM y 500 galones de gasolina.

Lea aquí: No pueden pagar justos por pecadores: Gobierno anuncia defensa para 17 exmilitares por crimen de Jovenel Moïse

De acuerdo con el balance institucional de la Fuerza Pública, la inutilización de esta maquinaria e insumos representa una afectación financiera superior a los $73.000 millones de pesos a las finanzas de las redes criminales que operan en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.

La Armada enfatizó que estas acciones buscan frenar el impacto ambiental derivado del vertimiento de contaminantes, la erosión de los cauces hídricos y el deterioro de la fauna y flora local.

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