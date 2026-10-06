Perú (3,2%) y Colombia (2,3%) serán las economías Latam que más crecerán en 2026

Perú y Colombia serán los países que más crecerán este año entre las principales economías de Latinoamérica y el Caribe, con unas tasas del 3,2% y un 2,3%, respectivamente, mientras que Chile será la que menos lo haga con un 0,8%.

Según el informe 'Perspectivas Económicas para América Latina y el Caribe' elaborado por el Banco Mundial, Argentina y Brasil empatarán con un avance del 2,1% y México se anotará un alza del 1,4%. En conjunto, el PIB latinoamericano subirá un 2,2% en 2026.

"Se proyecta que el PIB regional se expanda un 2,2% en 2026, en línea con el 2,4% de 2025, una señal de resiliencia para absorber los choques externos", ha resumido el Banco Mundial.

No obstante, el organismo multilateral ha avanzado que la República Dominicana y Paraguay (4,7%), Panamá (4,2%) y Guatemala (3,7%) serán las naciones iberoamericanas que más crecerán, seguidas de Nicaragua (3,6%), Honduras (3,4%), Costa Rica (3,3%) y Ecuador (2,8%).

Después, Uruguay (1,2%) crecerá por debajo de la media latinoamericana, a la vez que Bolivia será el único país que verá retroceder su actividad económica este 2026 con un -2,8%.

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Los exportadores de materias primas se estarían beneficiando de sus altos precios, aunque las ventas industriales mantuvieron el tono pese a las tensiones comerciales. De su lado, los importadores de alimentos y energía enfrentan mayores costes y una menor demanda turística.

Los riesgos para la región se perfilan a la baja y la volatilidad de los precios energéticos podría frenar el proceso desinflacionario y mantener la cautela de los bancos centrales, prolongando, así, unos tipos de interés que restringen el crédito y la inversión.

Los altos niveles de deuda y sus intereses continúan limitando el espacio fiscal y desplazando la inversión pública. Asimismo, 'El Niño' podría afectar negativamente a la agricultura y la generación hidroeléctrica encareciendo los alimentos y la energía.

"El PIB per cápita en América Latina y el Caribe apenas crecerá en 2026, lo que refuerza el patrón persistente de que el ya débil desempeño general de la región no se traduce en aumentos significativos de los ingresos del residente promedio", ha explicado el Banco Mundial.

Perspectivas futuras

El Banco Mundial prevé que en 2027 el crecimiento esté encabezado por Perú, Argentina y Chile, las tres con un 3%. Colombia hará lo propio con 2,6% y México (1,8%) y Brasil (1,7%) mostrarán un dinamismo más pobre.

A más largo plazo, ya para 2028, la institución gemela del FMI pronostica que Perú repita como alumna aventajada de la clase al acelerarse al 3,6%. Argentina seguirá una evolución similar al crecer un 3,5%, mientras que Colombia (2,5%), Brasil y Chile (2,3%) y México (2,2%) quedarán más rezagadas.

"Argentina se encuentra en medio de reformas sustanciales y se proyecta que se expanda durante tres años consecutivos (2025-2027) por primera vez en casi dos décadas, con un impulso derivado del ajuste fiscal, reformas tributarias y laborales, una economía más abierta y su Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)", ha reseñado el documento sobre el país dirigido por Javier Milei.

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Impacto de la IA

El Banco Mundial ha asegurado que la inteligencia artificial (IA) podría impulsar la productividad y transformar el mercado laboral en Latinoamérica. Sin embargo, aunque las empresas estén adoptando "ampliamente" la IA, "rara vez" la integran en actividades clave de sus procesos de negocio.

"Una herramienta poderosa es menos relevante si los trabajadores y las empresas carecen de la capacidad de actuar sobre la información que generan. Los gobiernos que inviertan ahora en habilidades y capacidades empresariales probablemente obtendrán beneficios reales", ha puntualizado el economista jefe del Banco Mundial para Latinoamérica, Carlos Rodríguez-Castelán.

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