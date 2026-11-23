La Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) abrió oficialmente la convocatoria para elegir al rector que estará al frente de la institución durante el periodo 2027-2031. Mediante el Acuerdo 253 del 13 de noviembre de 2026, el Consejo Superior Universitario (CSU) convocó a los diferentes estamentos de la comunidad académica y estableció el calendario del proceso democrático.

La convocatoria cobija a la sede principal de Cúcuta, la seccional de Ocaña y los Centros Regionales de Educación a Distancia (CREAD). Podrán participar docentes de dedicación exclusiva, tiempo completo y medio tiempo; estudiantes de pregrado y posgrado, de las modalidades presencial y a distancia, y personal administrativo y de servicios con vinculación permanente.

El primer paso será la inscripción de los aspirantes, que se cumplirá entre el 25 y el 29 de enero de 2027 en la Oficina de la Secretaría General de la universidad, en horario de 8:30 a. m. a 11:00 a. m. y de 2:30 p. m. a 4:00 p. m.

Los interesados deberán realizar personalmente el trámite y entregar su hoja de vida con soportes, el programa o agenda de trabajo y los certificados de antecedentes administrativos, disciplinarios, fiscales, policivos y judiciales.

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Requisitos para aspirar

De acuerdo con los estatutos universitarios, para ocupar la rectoría se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio y contar con título universitario expedido por una institución de educación superior legalmente reconocida.

Además, deberán acreditar alguna de estas condiciones: haber sido rector o decano universitario en propiedad durante al menos un año; contar con diez años de experiencia como profesor universitario, de los cuales dos correspondan a cargos de administración académica, o haber ejercido la profesión durante diez años, con mínimo cinco años de experiencia administrativa en el sector público o privado.

Tampoco podrán aspirar quienes hayan sido condenados penalmente, destituidos de un cargo público por sanción disciplinaria o sancionados por faltas contra la ética profesional.

El 1 de febrero, el Consejo Electoral designará un delegado por los candidatos y realizará el sorteo para establecer la numeración y ubicación de los aspirantes en la tarjeta electoral. Posteriormente, el 15 de febrero publicará el listado de sufragantes habilitados, con la respectiva mesa de votación y su ubicación.