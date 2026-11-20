La factura de energía de un hogar colombiano podría subir entre 5% y 6% y la de una industria entre 8% y 9% si el Congreso aprueba, tal como está, el capítulo del impuesto al carbono de la Ley de Rescate Económico.

La cuenta la hizo la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), que se sumó a la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) en una alerta contra los artículos 53, 54 y 55 del Proyecto de Ley 477 de 2026.

El texto que radicó el Gobierno de Abelardo de la Espriella el pasado 29 de octubre plantea dos cambios. El primero es un salto de la tarifa entre 2027 y 2029, que llevaría el gravamen general a 1,59 UVT por tonelada de CO2 equivalente (cerca de $83.000 con la UVT de 2026) y escalaría todavía más la tarifa que pesa sobre el carbón.

El segundo recorta del 50% al 25% el porcentaje del impuesto que las empresas certificadas como carbono neutro pueden dejar de pagar.

En ese orden, las comisiones económicas conjuntas tienen previsto el primer debate entre el 1 y el 2 de diciembre, pero los gremios quieren llegar antes con sus números.

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Cuánto subiría la tarifa de energía en Colombia