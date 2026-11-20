Este viernes y sábado, los interesados en adquirir un carro amigable con el medio ambiente tienen la oportunidad de conocer las tendencias y detallar las características de estos autos, en el Segundo Salón de Vehículos Híbridos y Eléctricos.

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Seccional Norte de Santander, y Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), Grupo EPM, se unieron para llevar a cabo esta feria en el coliseo del Club CENS, desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

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“Los visitantes podrán conocer diferentes modelos, recibir asesoría especializada, explorar alternativas de financiación y descubrir soluciones de carga. ¡La entrada es completamente gratuita!”, expresó Fenalco.

El evento reúne a las principales marcas para presentar las nuevas tendencias en movilidad sostenible, tecnología e innovación: Automarcol (Ford, Foton, Dongfeng y FAW Car), Grecco Motors (Kia, Honda y Jetour), Promotores del Oriente (Volkswagen y GAC), Campesa (Chevrolet), Ruedalar (MG y Chery), Cúcuta Motors (Toyota), Fersautos (GWM, Subaru, Citroën y Suzuki), Caobos Prime Motors, Tandem EV, Autofinanciera y el Consorcio Servicios de Tránsito y Movilidad de Cúcuta.

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Con esta iniciativa, Fenalco y CENS Grupo EPM buscan acercar las nuevas tecnologías a los habitantes, impulsar el comercio automotor con ventas que superen los $5.000 millones y promover una movilidad más sostenible.

La programación incluye dos charlas, una sobre los efectos del Fenómeno de El Niño, a cargo de CENS y otra sobre soluciones de carga y de cuidado del vehículo eléctrico, dirigida a propietarios, futuros compradores y establecimientos o viviendas interesados en instalar puntos de carga.