Entre enero y julio de 2026, los combustibles y productos de las industrias extractivas representaron el 40,5% de las exportaciones de Colombia, según el informe de exportaciones de Analdex con datos del DANE. En ese mismo periodo, las ventas externas de petróleo y sus derivados crecieron 18,6%. Pocas materias primas pesan tanto en la economía del país.

Por eso no sorprende que el trading de petróleo aparezca cada vez más en anuncios y redes sociales. La idea es atractiva: ganar con las subidas y bajadas del crudo desde el celular. Pero el petróleo es uno de los activos más volátiles del mercado, y operarlo con apalancamiento puede costar todo lo invertido en muy poco tiempo.

Qué se negocia cuando se habla de petróleo

En los mercados internacionales hay dos referencias principales. El Brent, del mar del Norte, sirve como precio de referencia para buena parte del crudo que se comercia en el mundo. El WTI, de Estados Unidos, es la referencia del mercado norteamericano. Ambos se cotizan en dólares por barril.

El precio responde a la oferta de los grandes productores, a la demanda de la economía global, a los inventarios y a los conflictos geopolíticos. Esos factores pueden cambiar de un día para otro. En abril de 2020, en plena pandemia, un contrato de futuros del WTI llegó incluso a cotizar en terreno negativo, algo que pocos creían posible.

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Tres maneras de exponerse al precio del crudo

Acciones de petroleras o fondos del sector Futuros de petróleo CFD sobre petróleo Qué tienes Parte de una empresa o de un fondo Un contrato estandarizado en una bolsa Un contrato con una plataforma que paga la diferencia de precio Apalancamiento No, salvo que pidas prestado Sí, mediante garantías Sí, mediante margen Vencimiento No Sí, en una fecha fija Depende del producto Costos principales Comisión del comisionista Comisiones y garantías Spread y costo por mantener la posición abierta Riesgo principal Que la empresa o el sector caigan Pérdidas amplificadas por el apalancamiento Perder el depósito con un movimiento pequeño

Cómo funciona el trading de petróleo con CFD

Un contrato por diferencia, o CFD, permite ganar o perder según cambie el precio del barril, sin comprar petróleo. Se opera con margen: un depósito pequeño controla una posición mucho mayor.

Veamos un ejemplo con cifras ilustrativas. Con un depósito de 1.000 dólares y un apalancamiento de 10 a 1, controlas 10.000 dólares en petróleo. Si el precio cae 5%, algo que el crudo puede hacer en pocas jornadas, pierdes 500 dólares, la mitad del depósito. En la Unión Europea, 10 a 1 es el máximo que la ESMA permite para materias primas distintas del oro en cuentas minoristas, y la misma autoridad reportó que entre el 74% y el 89% de las cuentas minoristas de CFD suelen perder dinero.

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Algunas plataformas fuera de ese marco ofrecen apalancamientos mucho mayores. Con 100 a 1, bastaría una caída del 1% para borrar todo el depósito.

Lo que dice la Superintendencia Financiera

En Colombia, la Superintendencia Financiera (SFC) ha sido clara con las firmas extranjeras que ofrecen forex, CFD y materias primas. En una advertencia de octubre de 2025 recordó que una firma del exterior que quiera promover sus servicios en el país debe contar con autorización de la SFC. También explicó que no puede tramitar quejas en Colombia contra plataformas que no supervisa, y que quien invierte por iniciativa propia asume los riesgos.

Muchas plataformas internacionales tienen secciones de trading petróleo y otras materias primas mediante CFD, con licencias de reguladores extranjeros. Antes de registrarte, revisa lo siguiente:

Si la firma aparece en la lista de entidades vigiladas de la SFC o si solo tiene licencias de otros países.

Qué sociedad del grupo abriría tu cuenta y qué autoridad la supervisa.

Si existe protección contra saldo negativo y cuáles son las condiciones para retirar dinero.

El costo total: spread, comisiones y cargo diario por mantener posiciones abiertas.

Si alguien te promete rendimientos fijos o te contacta por WhatsApp, desconfía. La SFC advierte que las personas naturales no están autorizadas para hacer este tipo de promociones.

Ante cualquier duda, la SFC atiende en la línea gratuita nacional 018000 120 100.

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Preguntas frecuentes

¿Si el petróleo sube, sube también el peso colombiano?

A menudo hay relación, porque el crudo es una fuente importante de dólares para el país, pero no es automática. Las tasas de interés, la política y el ánimo de los inversionistas también influyen.

¿Es lo mismo comprar acciones de una petrolera que hacer trading de petróleo?

No. Una acción te hace socio de una empresa y no tiene apalancamiento, salvo que pidas prestado. El trading con CFD es un contrato especulativo sobre el precio del barril.

¿Puedo reclamar ante la SFC si tengo un problema con una plataforma extranjera?

Si la plataforma no está vigilada por la SFC, la entidad ha explicado que no puede tramitar quejas en Colombia sobre ella.

Conclusión

El petróleo es clave para la economía colombiana, y por eso su precio despierta tanto interés. El trading de petróleo con CFD, sin embargo, combina un activo muy volátil con apalancamiento. Antes de operar, verifica si la plataforma está autorizada por la SFC, entiende cuánto podrías perder con un movimiento pequeño y usa solo dinero que puedas permitirte perder.