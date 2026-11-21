En 2008 nació en Cúcuta como una empresa que quiso “llevar la salud a los hogares”. 18 años después, Medicuc es una sólida Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) que abarca a, por lo menos, 25 municipios de los 40 de Norte de Santander y tiene presencia en tres departamentos más.

Medicuc IPS se ha consolidado como un referente en la atención médica domiciliaria y gracias a su factor diferenciador: el uso de la tecnología y la innovación, fue galardonada en la VII versión regional del Premio al Mérito Empresarial (PME), Capítulo Norte de Santander, que entrega la Universidad Simón Bolívar.

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La distinción se entregó en la categoría Mérito a la Empresa de Salud, porque la empresa redefinió la atención domiciliaria de alta complejidad mediante un ecosistema digital adaptativo, el cual garantiza continuidad asistencial, seguridad y cobertura.

El director de Medicuc IPS, Javier Caicedo, dijo a La Opinión que la organización se creó con el propósito de brindar atención domiciliaria a pacientes que, por su condición física y de salud, no pueden salir de sus casas para recibir asistencia médica.

Caicedo precisó que, hoy, la institución forma parte del grupo empresarial Gestionar Bienestar y, a nivel nacional, cuenta con sedes en Norte de Santander (Cúcuta, Ocaña y Pamplona), Santander (Barrancabermeja y Bucaramanga), Nariño (Pasto, Ipiales y Tumaco) y Cundinamarca (Soacha).

Esta expansión le ha permitido tener alrededor de 8.000 usuarios de los regímenes subsidiado y contributivo bajo esa modalidad de atención, según el directivo de Medicuc IPS, siendo Norte de Santander una de las zonas con mayor población atendida, con unos 3.000 usuarios entre las sedes.

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A través de sus sedes principales logran llegar a zonas de difícil acceso. Así, la sucursal de Ocaña extiende su atención a la subregión del Catatumbo, específicamente en Ábrego, Teorama, Hacarí y Convención; la de Pamplona se moviliza también a Pamplonita, Chinácota, Chitagá y Toledo; y la sede de Cúcuta brinda sus servicios a Villa del Rosario y Los Patios, a los que se suman pacientes en Ragonvalia y Puerto Santander.

“A nivel nacional tenemos alrededor de 1.800 trabajadores; solo en Norte de Santander contamos con 1.100. Este departamento es el más fuerte en alta cobertura, le sigue Santander”, precisó Javier Caicedo.

El director de Medicuc IPS, Javier Caicedo, dijo que la empresa se creó con el propósito de brindar atención domiciliaria a quienes no pueden salir de sus casas. / Foto: La Opinión

Clínica de Heridas e innovación

El director de Medicuc afirmó que el servicio está diseñado para pacientes que se encuentran postrados en sus camas y no tienen la posibilidad de trasladarse a un centro médico. La IPS les garantiza una atención integral que incluye medicina general, terapias, cuidados de enfermería y un exitoso programa de Clínica de Heridas.

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“Clínica de Heridas es una estrategia interesante que ofrece atención de especialistas para lograr la cicatrización completa de heridas complejas en un lapso de 6 a 8 meses, mejorando drásticamente la calidad de vida del paciente sin que este deba salir de su hogar… La meta es clara: convertirnos, como dice la misión de nuestra empresa, en el hospital sin camas más grande de Colombia”, añadió Javier Caicedo.

El gran elemento diferenciador de Medicuc es su ecosistema digital. De acuerdo con el líder corporativo, la empresa cuenta con un software único, accesible desde cualquier parte del país, que permite registrar y monitorear en tiempo real las atenciones médicas, el cumplimiento de horarios y el control administrativo.

Actualmente, el área de sistemas de la empresa trabaja en un ambicioso proyecto de georreferenciación para automatizar la programación de visitas. Caicedo explicó que el objetivo es que el software identifique la ubicación de los pacientes y la disponibilidad de los profesionales para asignar las rutas de manera automática, minimizando tiempos de traslado y maximizando la productividad.

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Los retos

Llevar servicios de salud de alta complejidad a los hogares implica superar importantes barreras. Caicedo señaló que existen retos importantes de logística para hacer llegar los insumos y los equipos, eso incluye el traslado a los domicilios de aparatos especializados, como succionadores para pacientes traqueostomizados, nebulizadores y soportes para pacientes ventilados.

Por otro lado, para conseguir el personal asistencial necesario en los diferentes municipios, la IPS se apoya en líderes locales y participa activamente en las ferias de empleo organizadas por las alcaldías y la Gobernación.

Además, Medicuc no ha sido ajena a la crisis financiera que golpea al sector salud en Colombia, enfrentando periodos complejos que dificultan flujo de caja para sostener la operación. Sin embargo, Caicedo reflexionó que la clave para sobrellevar estas dificultades radica en la vocación de servicio.

“Si haces parte de este sector, debes darle prioridad a la humanización... Si piensas en la calidad de vida de los demás, esa parte (los problemas financieros del sistema de salud) es manejable; y nuestros colaboradores tienen el compromiso de brindar un servicio de calidad”, concluyó.

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