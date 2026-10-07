Estas son las proyecciones de Migración Colombia para la temporada de receso escolar

Con motivo de la temporada de receso escolar, Migración Colombia proyecta atender un total de 805.728 movimientos migratorios hasta el próximo 12 de octubre, cifra que representa un incremento del 2,3% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Estados Unidos se posiciona como el principal destino internacional elegido por los colombianos con el 26,6%, seguido por España (13,0%), Panamá (11,4%), República Dominicana (9,0%) y México (8,2%). En cuanto a la llegada de extranjeros, predominan los procedentes de Estados Unidos (21,5%), Venezuela (12,4%) y México (10,9%), siendo Bogotá (39,4%), Medellín (24,4%), Cartagena (15,9%) y Cali (3,0%) las ciudades de mayor demanda de hospedaje.

De acuerdo con sus estimaciones, las entradas representarán el 51% del total (411.000 viajeros), mientras que las salidas abarcarán el 49% restante (395.000 personas).

Curiosamente, siendo una semana de receso escolar, se espera que solamente el 9 % de los movimientos migratorios correspondan a menores de edad.

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El Aeropuerto Internacional El Dorado concentrará más del 61% de los movimientos nacionales, con un estimado de 496.861 viajeros y un flujo medio diario de 38.051 personas. Le siguen en volumen las terminales aéreas de Medellín (154.466), Cartagena (46.238), Cali (41.084) y el paso fronterizo de Rumichaca (12.912). Asimismo, se anticipa la movilización de más de 69.000 menores de edad, de los cuales el 61% transitará por la capital del país.

Para responder al incremento en el flujo de viajeros, la autoridad migratoria puso en marcha un plan de contingencia que incluye monitoreo continuo para optimizar la distribución de personal y recursos operativos en los principales puestos de control del país.

"La entidad está atendiendo el alto flujo de viajeros que está transitando por los diferentes puestos de control migratorio del país durante esta temporada. Invitamos a la ciudadanía a planificar sus viajes con anticipación y a utilizar herramientas tecnológicas como Biomig y Check-Mig, que contribuyen a reducir los tiempos de espera", destacó el director general de Migración Colombia, José Luis Castañeda.

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