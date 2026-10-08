Comisión de Derechos Humanos del Senado tiene nueva mesa directiva: ¿quiénes la integran?

La Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República eligió de forma unánime a su mesa directiva para la legislatura 2026-2027. Durante este período, los nuevos líderes pretenden continuar impulsando debates, promover la escucha ciudadana, brindar acompañamiento institucional y defender los derechos fundamentales de todos los colombianos.

Esta célula congresional cumple con importantes funciones al realizar seguimiento a las situaciones que potencialmente afectan los derechos humanos. Igualmente, la comisión promueve espacios de participación ciudadana y recibe las inquietudes de diversas comunidades y organizaciones frente a posibles vulneraciones en esta materia. Su labor se centra en garantizar una vigilancia activa sobre el respeto a la dignidad humana en el país.

¿Quiénes conforman la nueva mesa directiva de la Comisión de Derechos Humanos del Senado?

Para iniciar las labores correspondientes a la nueva legislatura, los senadores eligieron al senador Rafael Nieto Loaiza, del Partido Centro Democrático, como presidente de esta importante comisión. El congresista ostenta el título de abogado, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, y posee una sólida formación académica.

Cabe mencionar que el senador también realizó estudios en socioeconomía, derecho constitucional, derecho internacional público, derechos humanos y derecho internacional humanitario, lo que le otorga una amplia perspectiva en las áreas que la comisión aborda.

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Asimismo, ejerció como docente en destacadas instituciones universitarias, incluyendo las universidades de Los Andes, CESA, Javeriana, La Sabana y Sergio Arboleda. Además de su experiencia académica, Nieto Loaiza se desempeñó como conferencista invitado en más de dos docenas de instituciones de educación superior, tanto en Colombia como en el ámbito internacional, llevando su conocimiento a diversos auditorios.

La senadora Kamelia Zuluaga Navarro, integrante del Pacto Histórico, asumió la vicepresidencia de la célula congresional y, en el momento de su posesión, manifestó que la agenda de la comisión priorizará todos los asuntos relacionados con la Fuerza Pública.

La legisladora enfatizó la importancia de abordar integralmente los temas que impactan directamente a esta institución y su relación con la ciudadanía en el marco de los derechos humanos.

¿Qué temas priorizará la nueva vicepresidenta de la Comisión Legal de Derechos Humanos del Senado?

La senadora Zuluaga Navarro indicó que la comisión dará un especial énfasis a la defensa de los derechos de los campesinos, un sector vital de la población. Adicionalmente, aseguró que se centrará en la seguridad y protección de los estudiantes y profesores que participan activamente en marchas sociales, buscando garantizar el ejercicio de su derecho a la protesta sin menoscabo de su integridad.

“Esto para que no sean tratados como delincuentes, sino como ciudadanos que salen a pedir sus derechos. También vamos a defender a las mujeres en los casos de violencia basada en género”, aseguró la nueva vicepresidenta de esta comisión.

Se espera que en los próximos días la mesa directiva de la Comisión de Derechos Humanos estructure las proposiciones que distintos senadores han presentado. Estas iniciativas buscan realizar debates de control político y otras actividades. La mesa directiva orientará estas acciones a abordar las problemáticas persistentes en el campo de los derechos humanos en el país.

Tomado de El Universal.

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