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El pasado de Johana, la embarazada que encabeza captura de integrantes de la Familia P, en Cúcuta
Cuatro mujeres y dos hombres fueron detenidos en una serie de allanamientos.
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jhonatanalexanderop
Capturados Familia P.
La opinión
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Jueves, 8 de Octubre de 2026

Un nuevo golpe contra la banda delincuencial Familia P habría permitido esclarecer la responsabilidad detrás de dos homicidios que sacudieron a Cúcuta el año pasado. Cindy Johana Sarabia Amaya, quien quedó en estado de gestación después de una secuencia de dos hechos de sangre, sería una de las principales señaladas.

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La mujer, más conocida en el mundo delictivo por su segundo nombre, fue una de las últimas presuntas integrantes de esta organización en ser capturadas, encarceladas y judicializadas por los asesinatos de Blanca Rocío Lobo Guerrero y Luciano Velazco Peñaranda.

Según la investigación, la mujer habría participado directamente en estos crímenes y ahora enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, homicidio agravado y tráfico de estupefacientes.

Junto con ella cayeron otros cinco integrantes de la Familia P, la mayoría mujeres, un hecho que llamó la atención de las autoridades.

Las detenciones fueron resultado de un operativo que permitió a las autoridades recopilar suficiente material probatorio en contra de Johana, Carlos Humberto Báez Esparza, Emilse Gutiérrez Alfonso, Adrián Eliécer Paredes Gutiérrez, Yuslami Estefany Paredes Gutiérrez y Dinora Fedianny González Aguilera, para obtener varias órdenes de allanamiento.

En total, fueron cinco diligencias de registro adelantadas en los barrios La Victoria, Valles del Rodeo y en las torres de Cormoranes, que terminaron con la captura de las seis personas mencionadas.

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Durante el operativo fueron incautados cuatro teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la autoridad competente para ser sometidos a análisis técnicos y forenses. Con estos estudios se busca confirmar su posible vinculación con los crímenes y establecer si estarían relacionados con otros hechos de sangre.

Tras la judicialización, y de acuerdo con la participación individual que les atribuye la Fiscalía en los delitos por los cuales son señalados, todos fueron enviados a prisión.

Según la investigación, varios de ellos también desempeñarían roles en el negocio de comercialización y distribución de estupefacientes bajo las órdenes del cabecilla de la Familia P, alias Porras.

El nombre clave dentro del grupo sería el de Johana, quien, de acuerdo con las autoridades, habría desempeñado un papel importante en la comisión de homicidios.

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Víctimas alias Johana
Mujer parrillera

En el crimen de Luciano Velazco Peñaranda, uno de los detalles que llamó la atención desde el comienzo fue que el sicario habría llegado acompañado de una mujer, presuntamente Johana.

A bordo de una motocicleta, una pareja llegó hasta un establecimiento comercial ubicado en la avenida Guaimaral. Allí, la mujer le habría pasado el arma al conductor, quien disparó contra la víctima mientras avanzaban en la moto.

Chano, como era conocido el hombre, murió minutos después en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, luego de ser trasladado por la comunidad, aquel 28 de febrero.

La hipótesis que tomó mayor fuerza fue que el crimen estaría relacionado con una extorsión. La noche anterior, su negocio de sonidos para vehículos, ubicado en el barrio San Eduardo, había sido atacado a disparos por criminales que impactaron la fachada del local.

Otro punto que llamó la atención fue que, minutos antes de ser asesinado, Chano habría llegado en su motocicleta hasta aquel establecimiento en Guaimaral, como si estuviera esperando a alguien. Se conoció que su presencia en ese punto habría obedecido a una llamada que recibió minutos antes.

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A dos meses de llegar

El papel de Johana en el asesinato de Blanca Rocío Lobo Guerrero, de 23 años, aún está por esclarecerse completamente. El crimen sacudió al barrio Brisas de los Andes, donde la joven llevaba apenas dos meses viviendo.

Se conoció que ella y su familia habían huido del Catatumbo luego de recibir amenazas de los grupos armados que se disputan el control de ese territorio. Sin embargo, la violencia terminó alcanzándola en Cúcuta.

El crimen ocurrió el 24 de marzo. Un motociclista habría llegado hasta la vivienda donde se encontraba la familia y le disparó en repetidas oportunidades, principalmente en la cabeza.

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