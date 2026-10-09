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Encuentran sin vida a reconocido médico cirujano al interior de su vivienda en Los Patios
El profesional de la salud fue identificado como Leonel Rangel. Por ahora, las causas de su muerte son materia de investigación.
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cesarmuñoz
Leonel Rangel médico cirujano.
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Viernes, 9 de Octubre de 2026

En las últimas horas se conoció la muerte del médico cirujano Leonel Rangel, al interior del conjunto residencial Puerto Madero en Los Patios, Norte de Santander.

Rangel fue encontrado al interior de su vivienda sin vida, por ahora, las causas de su muerte son materia de investigación.

Lea aquí: Mataron al hijo de alias Simpson, en Cúcuta: los últimos siete minutos de Nesler

El médico se destacó durante la pandemia como una voz importante para el cuidado y la prevención y así no colapsar las UCI.

A través de redes sociales, miembros del gremio médico y comunidad en general han lamentado su deceso, expresando mensajes de asombro y solidaridad.

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