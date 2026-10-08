Carne, pollo y chorizos sin trazabilidad: incautan 130 kilos de productos cárnicos en Cúcuta

Un total de 130 kilogramos de productos cárnicos fueron incautados durante controles realizados a establecimientos dedicados a la comercialización de carne, debido a que los responsables no contaban con la documentación necesaria para acreditar su procedencia y trazabilidad.

Entre los productos retirados se encontraban carne de res, pollo, vísceras y chorizos artesanales, los cuales quedaron bajo disposición de las autoridades.

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Los controles fueron adelantados por la Policía, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, en conjunto con la Secretaría de Salud Municipal, la Secretaría de Hacienda Departamental y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

Más allá de la falta de documentación, uno de los principales riesgos señalados por las autoridades está relacionado con las condiciones en las que estos alimentos pudieron haber sido transportados, almacenados y manipulados.

Cuando no se puede garantizar la cadena de frío ni las condiciones sanitarias durante el manejo de la carne, aumenta el riesgo de contaminación por bacterias y otros microorganismos que pueden ocasionar intoxicaciones alimentarias e infecciones gastrointestinales.

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“Una carne que no cuenta con los controles sanitarios exigidos puede convertirse en un riesgo para las familias”, señaló el teniente Yeimer Vladimir Mora Contreras, comandante encargado de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental.

El oficial también hizo un llamado a los comerciantes para que cumplan con las normas relacionadas con la conservación y comercialización de estos productos, mientras que a los consumidores les recomendó comprar carne únicamente en establecimientos que garanticen condiciones adecuadas de higiene y manejo de los alimentos.

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