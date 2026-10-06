Moto fue incinerada en la variante La Floresta, de Los Patios

Durante la noche de este martes, 6 de octubre, una motocicleta fue incinerada en el municipio de Los Patios, luego de que, al parecer, dos hombres habrían cometido un hurto contra un domiciliario.
Según información preliminar, habitantes del sector se percataron de lo ocurrido y reaccionaron contra los presuntos delincuentes, quienes lograron escapar del lugar. En medio de la situación, una de las motocicletas en las que se movilizaban fue prendida en fuego.
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