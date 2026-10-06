Entre marchas por la paz y asesinatos: los días oscuros que atraviesa el corregimiento de La Gabarra, Tibú

Como en sus peores tiempos, un manto oscuro de sangre y muerte parece haberse posado sobre la población del corregimiento de La Gabarra, en Tibú. Sus habitantes tratan de mantener la luz en el pueblo y se manifiestan en contra de la violencia que les arrebató a tres de sus hijos el pasado fin de semana.

Con globos y camisetas blancas, sus habitantes se tomaron las calles en la mañana de ayer con una multitudinaria marcha para pedir paz y esperanza, luego de que la localidad fuera escenario de dos episodios de muerte en días consecutivos.

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La víctima más reciente fue Eider Moreno, un joven oriundo de esta localidad, quien apareció asesinado a disparos en un sector conocido como Cañahuatera, en la noche del pasado domingo, 6 de octubre.

A altas horas de la noche, algunos vecinos de la comunidad notaron una figura extraña tendida en el suelo, en una zona boscosa. Al acercarse, se dieron cuenta de que se trataba de un hombre a quien reconocían en la zona como ‘Simio’.

El sujeto estaba bocabajo, vestía un bluyín y una camiseta negra, y debajo de él había un prominente charco de sangre, producto de varios impactos de bala que le habrían provocado, momentos antes, sujetos que aún no han sido identificados.

Del crimen no se tiene rastro alguno, pero lo ocurrido sí ha incrementado la sensación de intranquilidad que abunda en La Gabarra.

“Nadie debería perder la vida así. Los jóvenes necesitan oportunidades, caminos y esperanza, no más violencia”, publicó una tibuyana.

“Queremos una Gabarra llena de oportunidades, donde nuestros niños y jóvenes puedan crecer con esperanza y nuestras familias puedan vivir tranquilas”, fue uno de los mensajes que acompañaron aquella marcha.

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