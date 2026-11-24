Siguiendo una sugerencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Asofondos propuso incrementar la edad pensional en Colombia e igualar a hombres y mujeres para que esta quede en los 65 años para hombres y mujeres.

La entidad advirtió que el país enfrentará progresivamente problemas derivados del envejecimiento de la población, la cual podría llegar a ser una proporción mayor a la cantidad de personas en edad para trabajar.

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El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, explicó que la edad pensional en Colombia, 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, es considerablemente menor al promedio de la OCDE.

“Es necesario, en Colombia tenemos de las edades más bajas de pensión del mundo. El cuadro que presentó la semana pasada la OCDE es un ejemplo más, y este es un tema que cada vez vuelve a la opinión pública más frecuentemente. El sistema que tenemos no es sostenible y al que vamos con la ley de Petro de pensiones tampoco lo es”, indicó el dirigente gremial durante una entrevista con Blu Radio.

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“Si no subimos la edad de pensión y hacemos otros cambios, volcamos el sistema pensional hacia el ahorro y no hacía el reparto. Entonces todo lo que nos prometen va a ser mentira, todo son pajaritos en el aire”, añadió Velasco.

El presidente de Asofondos señaló que el cambio no debería ser solo en relación a la edad pensional, pues las semanas cotizadas también deberían incrementar.

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Aseguró que la propuesta de los fondos es que este cambio se realice de manera gradual, incrementando la edad de pensión año tras año hasta llegar a los 65 años.

“Tenemos que ser serios en Colombia y proponer una reforma al sistema en la que nos toca contribuir un poco más para poder tener certeza de que vamos a tener una vida pensional, porque si no son pájaros en el aire. Parece una cosa que es muy dura, pero esto va en sintonía con que la gente es más longeva, activa y productiva, y necesitamos de esa productividad”, concluyó el presidente de Asofondos.

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