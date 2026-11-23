Más de 1.000 tenderos de Cúcuta y de otras ciudades del país, quienes representando a cerca de 500.000 tiendas de barrio, solicitaron al Congreso de la República, al presidente Abelardo de la Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo apoyar la eliminación de los impuestos saludables.

A través de una carta dirigida a las autoridades gubernamentales, los propietarios de estos micronegocios también solicitaron frenar nuevas medidas que amplíen su alcance sobre alimentos y bebidas de consumo cotidiano.

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“Cuando al barrio le alcanza menos, a la tienda también le alcanza menos. Por eso creemos que antes de poner más impuestos, el país debería evaluar si los actuales están funcionando y escuchar la realidad de las familias y negocios que los sienten todos los días. Defender la tienda de barrio es defender el sustento de miles de familias colombianas”, señalaron los comerciantes en el documento.

Según los firmantes, su preocupación no se limita a una discusión de carácter tributario, pues, argumentan que los productos afectados por los impuestos saludables representan cerca de uno de cada tres pesos que ingresan diariamente a una tienda de barrio.

Igualmente, más de la mitad de los tenderos afirma que sus clientes tienen menos recursos para comprar y casi el 50% reporta una reducción en la rentabilidad de sus negocios. Para los comerciantes, estas cifras muestran que el impacto ya no se siente solamente en determinados productos, sino en la economía cotidiana de los barrios.

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“Cuando las familias tienen que hacer rendir más la plata para el mercado, la tienda también vende menos y se vuelve más difícil sostener los pequeños negocios que dependen del consumo diario de la comunidad”, indicaron los afectados.

Los impuestos saludables fueron creados mediante la Ley 2277 de 2022 y comenzaron a aplicarse en noviembre de 2023 sobre bebidas azucaradas y determinados alimentos ultraprocesados.

Con el proyecto de Ley de Rescate Económico, estos tributos vuelven a estar en el centro del debate porque en el Congreso se tramitan iniciativas para eliminarlos, mientras que la propuesta del Gobierno consiste ampliar su alcance a nuevas categorías de alimentos y bebidas, incluyendo productos con edulcorantes.

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Los microempresarios consideran que antes de extender los impuestos a nuevos productos, el país debería evaluar integralmente los resultados de la política actual y determinar si los beneficios obtenidos compensan los costos que ya están asumiendo millones de consumidores y pequeños comercios.

Desde su perspectiva, cualquier ampliación de estos gravámenes terminaría trasladándose nuevamente al bolsillo de las familias y a la economía popular que sostiene los barrios colombianos.

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