Dos primos venezolanos, víctimas de una reunión mortal en Pamplona

Tres hombres se encontraron en una habitación ubicada en la carrera 3 con calle 3, del sector Puente Angosto, en Pamplona. Lo siguiente fue una breve charla y el estruendo de, por lo menos, cuatro disparos. Acto seguido, solo uno de ellos salió caminando del lugar, mientras portaba en su mano el arma de fuego con la que se habría cometido el crimen.

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Las víctimas fueron identificadas como Yeferson Josué Cáceres González, de 16 años, y Domingo José Reposo González, de 23. Ambos llevarían poco tiempo en Pamplona. Según reveló el alcalde Klaus Faber Mogollón, uno habría llegado hace seis meses, mientras que el otro arribó apenas hace dos semanas procedente de Cali.

El mandatario ofreció ayer, en horas de la tarde, una rueda de prensa en la que reveló más detalles sobre el crimen y los motivos que podrían estar detrás del doble homicidio.

“¿Qué tipo de rebusque tendrían estas personas? No se sabe, es materia de investigación. Lo que se especula hasta el momento es que estaban dedicados, presuntamente, al negocio del microtráfico”, manifestó el alcalde.

Al parecer, las víctimas serían primos y el victimario, por lo menos, conocería a uno de ellos, pues ambos le habrían permitido ingresar voluntariamente a la vivienda que tenían arrendada, minutos antes de que se cometiera el crimen, alrededor de las 10:00 de la noche del pasado miércoles, 7 de octubre.

El menor de edad murió en el acto tras recibir un disparo en el tórax, mientras que Domingo resultó herido por un impacto de bala en el abdomen. Fue trasladado al hospital local, pero hacia las 2:00 de la madrugada falleció debido a la gravedad de las heridas.

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