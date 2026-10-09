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Una vivienda y una iglesia resultaron afectadas por ataques con drones en Sardinata
Los ataques con drones se registraron en el corregimiento de Luis Vero, zona rural de Sardinata.
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valents2121
Ataque con drones Sardinata.
La opinión
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Viernes, 9 de Octubre de 2026

Un nuevo hecho de violencia se registró en la tarde de este viernes, 9 de octubre, en el Catatumbo. Los ataques con drones afectaron a la población civil del corregimiento de Luis Vero, en zona rural de Sardinata, donde una vivienda y el templo parroquial San Martín de Porres sufrieron daños por la carga explosiva de estos artefactos.

Según la información conocida, en la vivienda afectada se encontraban menores de edad al momento de los hechos. La situación generó temor e incertidumbre entre los habitantes de este sector rural.

Lea aquí: Encuentran sin vida a reconocido médico cirujano al interior de su vivienda en Los Patios

Frente a lo ocurrido, la Diócesis de Tibú rechazó los ataques y expresó su solidaridad con la comunidad, así como con los padres franciscanos que acompañan pastoralmente a esta población del Catatumbo.

“Nuestra Iglesia particular siempre ha estado al servicio de las comunidades campesinas del Catatumbo. Rechazamos estos actos de violencia que afectan la vida y la convivencia. Nos solidarizamos con los padres franciscanos que acompañan este territorio y con toda la comunidad. Hacemos un llamado a la paz, alejándonos de los absurdos caminos de la violencia”, manifestó la Diócesis de Tibú.

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