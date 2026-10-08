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Estados Unidos anuncia respaldo a la seguridad de Norte de Santander
La Embajada conoció de primera mano el panorama de orden público y las necesidades de las autoridades nortesantandereanas.
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Estados Unidos fortalece a Norte de Santander
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Jueves, 8 de Octubre de 2026

La Embajada de Estados Unidos anunció este jueves su respaldo a Colombia para fortalecer la seguridad en Norte de Santander, tras una reunión en Cúcuta con autoridades locales y departamentales, la Policía, el Ejército y Migración Colombia, entre otras entidades.

Durante el encuentro, con la presencia de Michael Schreuder, Ministro Consejero encargado de la Embajada de EE.UU., se presentó el panorama de seguridad y orden público de la región y se revisaron las principales necesidades para enfrentar a las redes criminales y el tráfico de drogas.

Lea aquí: “No sé a dónde ir”, migrantes buscan alternativas tras el cierre del Centro Intégrate

 

La delegación también visitó el Centro de Fusión Operacional (CEFOP) de la Policía, recientemente afectado por un atentado atribuido al Eln, con el propósito de conocer sus necesidades de reconstrucción y establecer posibles mecanismos de apoyo por parte de Estados Unidos.

Por su parte, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo se refirió al encuentro y destacó que esta cooperación será clave para fortalecer las capacidades institucionales y proteger a los habitantes de la región.

"Agradecemos a la Embajada de Estados Unidos su respaldo para fortalecer la seguridad de Cúcuta y Norte de Santander. Esta cooperación es clave para enfrentar las redes criminales y proteger a los habitantes de nuestra ciudad", expresó.

 

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