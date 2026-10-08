Estados Unidos anuncia respaldo a la seguridad de Norte de Santander

La delegación también visitó el Centro de Fusión Operacional (CEFOP) de la Policía, recientemente afectado por un atentado atribuido al Eln, con el propósito de conocer sus necesidades de reconstrucción y establecer posibles mecanismos de apoyo por parte de Estados Unidos.

Por su parte, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo se refirió al encuentro y destacó que esta cooperación será clave para fortalecer las capacidades institucionales y proteger a los habitantes de la región.

"Agradecemos a la Embajada de Estados Unidos su respaldo para fortalecer la seguridad de Cúcuta y Norte de Santander. Esta cooperación es clave para enfrentar las redes criminales y proteger a los habitantes de nuestra ciudad", expresó.