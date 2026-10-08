“No sé a dónde ir”, migrantes buscan alternativas tras el cierre del Centro Intégrate

“Yo llegué a Cúcuta hace 4 años y tengo un trabajo estable, estoy afiliada al sistema de salud, pero aún espero por la definición de la solicitud de refugio. Acá en el Centro Intégrate me ayudaron a gestionar la solicitud, me asesoraban para la renovación del salvoconducto y tenía asesoría jurídica en torno a este tema, que para nosotros es tan complejo entender”. Esto contó María López, una venezolana de 36 años, que encontró en este espacio el lugar indicado para obtener información veraz.

María cuando llegó a la ciudad proveniente de Barinas, tras unos episodios de vulneración de su integridad física, no sabía a dónde ir. “Los primeros días estaba desorientada, tenía donde quedarme porque una amiga me recibió; pero ni ella sabía a dónde debía ir para hacer lo del refugio. Entonces, en Migración Colombia me enviaron al intégrate, donde recibí la orientación que necesitaba”, relató la mujer.

Para esta migrante venezolana el cierre del espacio significa volver al inicio, “porque a pesar que ya tengo la solicitud andando, los abogados del intégrate me orientaban en todo lo relacionado con eso”, dijo.

María contó que espera que el centro vuelva a ser abierto, sin embargo, sostiene que está buscando cita para recibir orientación en un consultorio jurídico de una universidad de la ciudad.

Como ella estaba Rosa una mujer, de 47 años, que tiene un proceso de salud en traumatología y desde su empresa prestadora del servicio de salud le estaba solicitando la actualización o certificación de activo de su Permiso para Protección Temporal (PPT).

“No sé cómo hacer eso. La EPS me está solicitando ese documento, pero cuando a mí me requerían algún documento yo siempre venía al Centro Intégrate para que me ayudaran en el proceso. Aquí siempre me daban una respuesta acertada, y si no sabían me daban alternativas para buscar lo que necesitaba”, relató la venezolana.

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El cierre del Centro Intégrate de Cúcuta, el pasado 30 de septiembre, dejó sin un espacio clave para procesos de integración a la población venezolana con vocación de permanencia en el departamento, personas refugiadas, colombianos retornados y de acogida.

Para Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, es “lamentable” que durante el gobierno anterior se perdió la capacidad de comprender lo que significa el fenómeno de movilidad humana del vecino país, viéndose reflejado las consecuencias en estos momentos.

“Los recursos en cooperación no son girados de un momento para otro, ni de un año para otro. Estos recursos son dinámicas que se buscan a lo largo de varios años y que permiten atender situaciones bastante complejas”, precisó.

Rodríguez puntualizó que parte de los esfuerzos hechos por excanciller Carlos Holmes Trujillo, durante el gobierno de Iván Duque, rindieron frutos como el proyecto Intégrate.

“Toda la respuesta colombiana se la debemos a Carlos Holmes Trujillo, quien a diferencia de Leiva, su primer semestre prácticamente no paró en Colombia buscando y articulando toda la dinámica de una respuesta de atención en cooperación internacional. Esto fue fundamental (…) Lamentablemente la siguiente administración no lo hizo y Álvaro Leiva es responsable de que hoy no tengamos los recursos que se requieren. Si su política hubiese sido más certera en la consecución de esos recursos, hoy los tendríamos”, enfatizó.

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Además, recordó que la atención migratoria es uno de los grandes retos del siglo XXI, y “es uno de los grandes retos para el Estado colombiano, al ser el mayor receptor de población en condición de movilidad humana proveniente de Venezuela y la búsqueda de esos recursos depende en gran medida de una gestión clara y dirigida por parte del actual canciller”.

Financiamiento de estos espacios

Los Centros Intégrate en el país venían funcionando bajo un modelo de financiación mixto, que combinó recursos del Gobierno Nacional, aportes de las administraciones locales y cooperación internacional.

En una primera etapa, estos espacios estuvieron articulados por la Gerencia de Fronteras de la Presidencia de la República, con el propósito de acercar a la población migrante, refugiada, retornada y de acogida a servicios de salud, educación, regularización y orientación institucional. Posteriormente, el anterior gobierno los colocó bajo la administración del Ministerio de Igualdad y Equidad que asumió estos espacios por medio de programas como ‘Raíces en Movimiento’.

La cooperación internacional también tuvo un papel determinante en su puesta en marcha y funcionamiento. USAID fue uno de los principales aliados, con apoyo para el montaje, equipamiento y atención a la población. A este respaldo se sumaron organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante convenios de cooperación técnica y acciones dirigidas a reducir brechas sociales.

Por su parte, las alcaldías de las ciudades donde operaban los Centros Intégrate contribuyeron principalmente con infraestructura, espacios físicos, articulación institucional y personal local.

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