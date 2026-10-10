El drama de la familia que busca repatriar a primos venezolanos asesinados en Pamplona

Desde Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui (Venezuela), los familiares de los primos Domingo José Rasposo González y Jeferson Josué Cáceres González hacen esfuerzos por repatriar los cuerpos de los dos jóvenes, asesinados en Pamplona, Norte de Santander.

Domingo, conocido como Pollo, llevaba seis meses en la Ciudad Mitrada, adonde llegó junto con su pareja sentimental, quien ahora enfrenta un avanzado estado de gestación mientras afronta el duelo por su muerte.

Al llegar, trabajó como barbero y luego pasó a lavar carros. Sin embargo, recientemente su estabilidad laboral se deterioró y la situación terminó de manera fatal.

Precisamente, de sus dificultades laborales trató la última conversación que sostuvo con su mamá, quien vive en una finca de la zona rural del municipio. Tanto ella como la pareja de Domingo adelantaban los procedimientos legales en el casco urbano de Pamplona y entregaron declaraciones a medios locales para pedir ayuda a las instituciones y poder darles sepultura a sus seres queridos.

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La llegada del primo

Varios integrantes de la familia González ya vivían en Pamplona. Entre ellos estaban una tía materna de Domingo y varias primas. Precisamente, el hijo de esa tía había llegado a la ciudad hacía apenas dos semanas.

Jeferson, de 16 años, vivía en Cali con su papá, pero, por motivos que se desconocen, se trasladó a Norte de Santander, donde alcanzó a trabajar con su primo en un par de oportunidades.

Según relataron sus familiares, los jóvenes no tenían problemas con la justicia y desconocían que sostuvieran inconvenientes con otras personas. Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular una fotografía en la que Cáceres aparece sosteniendo lo que sería una pistola.

Por lo que mostraba en sus redes sociales, el menor frecuentaba sitios de esparcimiento nocturno, era aficionado a la música electrónica afro y había comentado a algunos amigos que pronto regresaría a su tierra natal. Sin embargo, esa promesa quedó sin cumplir.

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La muerte

La pareja de Domingo contó que se encontraban en la vivienda que habían arrendado en el sector El Buque, en Puente Angosto, muy cerca de la Universidad de Pamplona y de la vía nacional.

Según su relato, ella estaba en una habitación, mientras que Domingo y Jeferson se encontraban en otra. Aseguró que no escuchó conversaciones, gritos ni siquiera cuando abrieron la puerta. Lo único que la alertó de que algo ocurría fueron los estruendos de los disparos.

Al asomarse, encontró a ambos jóvenes tendidos en el suelo y gravemente heridos. Jeferson murió en el lugar tras recibir un disparo en el pecho, la noche del miércoles, 7 de octubre. Domingo, de 21 años, fue trasladado a un centro asistencial, pero falleció horas después debido a un impacto de bala en el abdomen.

La mujer, con ocho meses de embarazo, relató que incluso sacar de la habitación a Domingo, quien aún agonizaba, fue todo un reto. Los vecinos no querían ayudar y, además, la pareja se encontraba en el piso más alto de la vivienda, por lo que era necesario bajar las escaleras con el joven herido.

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El caso quedó en manos de las autoridades, que tendrían en su poder material videográfico en el que se observaría al presunto responsable salir de la vivienda con un arma de fuego en la mano. Desde entonces comenzó su búsqueda, pero hasta el momento no se ha logrado establecer su paradero.

Por ahora, las razones detrás del doble homicidio siguen siendo un misterio. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades no descartan hipótesis sobre los móviles del crimen.

Entretanto, los familiares continúan reuniendo dinero para cubrir los gastos de repatriación de los cuerpos. Les esperan más de mil kilómetros de recorrido hasta Puerto La Cruz, donde esperan darles el último adiós a los dos jóvenes.

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