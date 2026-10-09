Un nortesantandereano, protagonista en la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo

Esta semana, en Pereira, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, junto con el director general de Planeación Nacional, Julián Buitrago, pusieron en marcha los 12 Encuentros Regionales, a partir de los cuales se construirá el Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030 ‘Colombia, La Patria Milagro’.

Este documento, que se convertirá en la hoja de ruta del Gobierno para los próximos cuatro años, será estructurado a partir de las voces, capacidades y apuestas estratégicas de las regiones, para lo cual será de gran relevancia la participación ciudadana, de los gremios y sectores productivos, los mandatarios locales y regionales, los esquemas asociativos y la sociedad civil organizada.

En la búsqueda de ese objetivo, un nortesantandereano será protagonista en esta oportunidad. Se trata del exconcejal y excandidato a la Cámara de Representantes, Juan Carlos Capacho Delgado, quien se desempeña actualmente como director de estrategia regional del Departamento Nacional de Planeación y tendrá a su cargo, precisamente, la construcción técnica y estratégica del PND.

Según se conoció, desde este rol, Capacho asumió la tarea de ayudar a consolidar y estructurar los planes, programas y proyectos de las regiones que serán incorporados en el derrotero que orientará el mandato de De la Espriella.

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Su liderazgo en los diálogos regionales, que el próximo martes 13 de octubre llegan a Cúcuta y se extenderán hasta finales de octubre, será fundamental, por la interlocución que pueda conseguir entre el Gobierno nacional y los diferentes actores que le apuestan al desarrollo de Norte de Santander, no solo durante la elaboración del PND, sino en toda la administración de Abelardo de la Espriella.

Y es que, la dirección que tiene a cargo el también exdirigente gremial, es la encargada de diseñar las estrategias para la llegada al territorio de la oferta institucional de Planeación Nacional.

Adicionalmente, implementa las estrategias de relacionamiento, comunicación y coordinación con entidades nacionales y territoriales para promover iniciativas de fortalecimiento institucional y asistencia técnica territorial.

Así mismo, diseña mecanismos que permitan mejorar la asistencia técnica a las entidades territoriales para el fortalecimiento territorial, en articulación con las demás entidades del Gobierno nacional.

Estas funciones permiten que la dirección que encabeza Capacho trabaje de manera articulada con la Consejería Presidencial para las Regiones.

Es por esa razón que la posición que hoy ocupa el funcionario en el alto gobierno, sumado al interés que ha manifestado el jefe de Estado por Cúcuta y Norte de Santander, podrían lograr que el departamento tenga el protagonismo que necesita y que perdió en los últimos cuatro años, durante el gobierno de Gustavo Petro.

Como se recuerda, durante el primer empalme regional del entonces electo presidente de la República, que tuvo lugar en Cúcuta, De la Espriella aseguró que la llamada “Patria Milagro”, empezaría por los territorios que más han sufrido, entre los cuales priorizó a esta zona de frontera.

De ahí la importancia no solo de que un nortesantandereano tenga un papel relevante en Planeación Nacional, sino que Cúcuta haya sido seleccionada para uno de los 12 diálogos regionales.

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