Corte Suprema condenó a más de 8 años de prisión a senador Wilmer Carrillo

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al actual senador Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza a una pena de 102 meses y un día de prisión (ocho años y medio) tras hallarlo responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Asimismo, le impuso una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por nueve años y medio, junto con una multa de 125 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Carrillo fue elegido representante a la Cámara por Norte de Santander por el Partido de La U en las elecciones de 2014, 2018 y 2022. En esta legislatura dio el salto al Senado para 2026-2030.

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Los hechos se remontan a 2010, cuando Carrillo ejercía como secretario de Infraestructura de Norte de Santander y gestionó, suscribió y liquidó el contrato de obra 01442, financiado con recursos del Invías para el mejoramiento y pavimentación de dos kilómetros de la vía Salazar-Arboledas.