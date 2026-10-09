Corte Suprema condenó a más de 8 años de prisión a senador Wilmer Carrillo

Los detalles del fallo
Según el fallo, el congresista avaló la tramitación del contrato sin contar con los estudios y diseños requeridos, aplicó plazos de selección que limitaron la participación de otros oferentes y liquidó la obra sin justificar la supresión de las labores de pavimentación contempladas inicialmente.
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"Al realizar los hechos objeto de reproche se encontraba en uso de sus plenas capacidades cognitivas que le permitían conocer la ilicitud de sus actos y determinarse conforme con ese conocimiento, por ende, debe ser tenido como persona imputable", señaló el tribunal al desestimar cualquier eximente de responsabilidad.
Por otra parte, la Corte absolvió al congresista del delito de peculado por apropiación en favor de terceros al no comprobarse que la diferencia de costos en la subcontratación representara un desvío de dineros públicos.
El alto tribunal negó los beneficios de prisión domiciliaria y suspensión condicional de la pena, precisando que la orden de captura para cumplir la condena se ejecutará una vez el fallo quede en firme.
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