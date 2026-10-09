Indicadores de Jeremías | El presidente De la Espriella anuncia nueva visita a Cúcuta

El presidente De la Espriella anuncia nueva visita a Cúcuta

Sin precisar fecha alguna se anunció a través de las redes sociales una nueva visita a Cúcuta del presidente Abelardo de la Espriella.

En esta ocasión tratará sobre posibles ejecuciones de su gobierno en la región y especialmente en el Catatumbo, donde el enfrentamiento de los grupos armados genera efectos de inseguridad a la población civil, con desplazamientos o limitaciones en sus actividades productivas.

Antes de tomar posesión, el jefe del Estado hizo una visita a Cúcuta en desarrollo del empalme de las regiones con el gobierno que se iba a iniciar.

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Hoy es el Día mundial del correo

Este viernes se conmemorará en Cúcuta el Día internacional del correo, con la realización de talleres sobre la escritura de cartas en el Área Cultural del Banco de la República entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

La programación está así:

8:00 a.m. Muestra de las cartas del maestro Eduardo Ramírez Villamizar a Ligia de Lara.

8:00 a 10:00 a.m. Mediación de lectura, a cargo de Libbny Ramírez.

10:00 a. m. a 12:00 m. Taller de artes. Diseña tu propia estampilla y cómo iniciar una colección filatélica, a cargo de Estefanía Orozco.

2:00 a 4:00 p. m. Correspondencias cruzadas. Sueños de papel que viajan de Medellín a Cúcuta. A cargo de Saúl Gómez Mantilla.

4:00 a 5:00 p. m. Charla. Analógicos por un día. ¿Aún puedo enviar una carta? A cargo de la Asociación de coleccionistas.

La entrada es libre.

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Preparan movilización popular para el próximo miércoles 14 de octubre

Organizaciones políticas, sindicales y sociales, movimientos de base y personas independientes se unieron en torno a los preparativos de la movilización popular en el país convocada para el 14 de octubre.

Dirigentes políticos dijeron en Cúcuta que buscan en esta ciudad la movilización de trabajadores, estudiantes y líderes comunitarios para expresar su oposición a las políticas del nuevo gobierno que pretenden desconocer derechos colectivos y radicalizar la confrontación que genera violencia.

Museo Casa Natal del General Santander está con las puertas abiertas para todos

La directora del Museo Casa Natal del General Santander, de Villa del Rosario, Patricia Omaña Herrán, informó que durante el mes de octubre estará abierto para todos los que quieran visitarlo.

Se podrá participar en ciclos de formación, talleres creativos, clases de tiple, encuentros gastronómicos, tejimural, actividades audiovisuales, teatro, itinerancias patrimoniales y espacios de diálogo.

El sábado 24 de octubre, a las 5:00 p.m. será inaugurada la sala Cápsulas para la memoria, la cual ofrecerá enseñanzas sobre el prócer.

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La senadora Omaña, en La Palabra

La senadora del Pacto Histórico, la nortesantandereana, Deyci Alejandra Omaña Ortiz, será el personaje de la entrevista del programa La Palabra, de la parrilla del canal regional ATN.

La entrevista se transmite en las emisiones de sábado y domingo (10 y 11 de octubre en el horario de 8:00 a 8:30 de la noche).

La senadora Omaña, quien ocupa curul en el Congreso por primera vez, habla de sus compromisos políticos y de sus vinculaciones con Norte de Santander que le imponen gestiones para promover el desarrollo del departamento.

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