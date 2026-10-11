Especial | El domingo en que Gusmán no volvió a casa: la búsqueda de un colombiano detenido en Venezuela

Nubia, la mujer que decidió seguir buscando

Miriam no ha hecho este camino completamente sola. Durante los años de búsqueda encontró en otras familias un espacio para compartir el dolor y exigir respuestas. Entre esas personas está Nubia Misse, cuyo hermano también estuvo detenido en Venezuela y quien terminó convirtiéndose, para Miriam, en uno de sus principales apoyos.

Nubia llegó al movimiento de familiares después de conocer las historias de otros colombianos detenidos. Viajó a Bogotá tras enterarse de una convocatoria y allí se encontró con familias que, como ella, buscaban respuestas. Lo que comenzó con unos pocos casos fue creciendo a medida que aparecían nuevos nombres, incluidos varios de Cúcuta y Norte de Santander.

“Desde un principio nunca fue uno, fue una familia. Todos nos volvimos hermanos”, cuenta.

Ella conoce lo que significa buscar a alguien sin saber siquiera dónde está. Su hermano, también mototaxista, fue detenido en septiembre de 2024 mientras hacía una carrera en la frontera. Durante días, la familia recorrió diferentes cárceles tratando de encontrarlo. Preguntaron en Caracas, San Cristóbal y otros centros de reclusión, pero no aparecía en ningún lado.

Hasta que su madre llegó a El Rodeo I. Después de insistir y permanecer allí, finalmente le confirmaron que estaba detenido. Su hermano alcanzó a enviar un mensaje: había más colombianos con él. Así, una búsqueda individual terminó revelando que otros familiares que también creían desaparecidos estaban en la misma prisión.

La experiencia terminó convirtiendo a Nubia en una de las personas que más acompañó a las demás familias. Y cuando el 24 de octubre de 2025 llegó la liberación de un grupo de colombianos detenidos, ella pudo vivir el reencuentro que tantas veces había imaginado: su hermano regresó a Colombia.

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Pero Nubia no se fue. La alegría de recuperar a su hermano convivió con la preocupación por quienes se quedaron atrás. Según explica, de los casos que acompañaban, más de la mitad continuaron sin resolverse. Entre ellos hay adultos mayores y personas cuyo estado de salud preocupa a sus familias.

Para Nubia, la liberación de su hermano no significó el final de la lucha, sino una razón más para continuar. Ella sabe lo que cambia una familia cuando finalmente vuelve a escuchar la voz de un ser querido y puede abrazarlo. También sabe lo que significa regresar a casa después de una experiencia que, según relata, dejó en su hermano secuelas físicas y psicológicas. Por eso siguió al lado de Miriam y de las demás familias.

Fue así como también ha acompañado de cerca el caso de Gusmán Humberto Ramírez Angarita. Después de las liberaciones de octubre, comenzaron a conocer información sobre su paradero.

Según Nubia, lo que se sabe es que Gusmán está vivo y permanece en El Rodeo II. Cuenta que al revisar los registros disponibles, encontraron una diferencia que les llamó la atención: aunque Miriam lleva cerca de once años buscando a su hijo, en los registros consultados el proceso judicial de Gusmán solo refleja tres años.

Es decir, el tiempo que aparece asociado a su proceso no coincide con los años que la familia lleva sin saber de él.

A esa inquietud se suman los cargos que, según Nubia, le atribuyen a Gusmán: terrorismo, concierto para delinquir, traición a la patria y paramilitarismo. Las familias cuestionan esas acusaciones y aseguran que no han recibido explicaciones claras ni conocen pruebas que les permitan comprender por qué se le imputan esos delitos.

Aunque el panorama es complejo, para Miriam, aquella información ha significado más que una noticia. Después de años sin saber qué había ocurrido con su hijo, ha vuelto a tener un nombre, un lugar y una posibilidad.

Nubia también ha ayudado a mantener esa esperanza.

La mujer que alguna vez estuvo al otro lado de una búsqueda ahora acompaña a otras madres, esposas, hermanos e hijos que todavía esperan. Sabe que algunas familias han tenido que soportar Navidades y cumpleaños sin sus seres queridos y sin siquiera poder escuchar sus voces. “Somos familias unidas por un solo dolor”, dice.

Por eso, aunque su hermano ya está en casa, Nubia continúa reclamando que las autoridades colombianas escuchen a quienes todavía esperan. El movimiento ha enviado solicitudes y ha realizado plantones y cierres del puente internacional para llamar la atención sobre los casos. Ahora, reconoce, las condiciones de seguridad en Norte de Santander y las dificultades económicas de las familias han hecho más difícil volver a movilizarse, pero asegura que la lucha continuará.

Ella ya sabe lo que significa recibir de vuelta a un ser querido. Miriam todavía espera vivir ese momento.

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