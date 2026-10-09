El Parque de Vida Los Olivos llega a 86 especies de aves registradas y se prepara para su segundo October Big Day

El trabajo no se limita a las aves. A través de una alianza con el Programa de Biología de la Universidad de Pamplona, el parque ha documentado también cuatro especies de mamíferos terrestres entre ellos el zorro perruno, el armadillo, la zarigüeya y la ardilla y poblaciones de murciélagos, todo registrado mediante cámaras trampa y redes de niebla. Sus observaciones también están disponibles en iNaturalist, la plataforma global de biodiversidad participativa.

Bajo el concepto de Parque de Vida Los Olivos, esta iniciativa reafirma que el parque es mucho más que un lugar de memoria: es un ecosistema urbano activo, investigado y abierto a la comunidad.