El Parque de Vida Los Olivos llega a 86 especies de aves registradas y se prepara para su segundo October Big Day

El 17 de octubre, Cúcuta puede descubrirlo
En el marco del October Big Day —la iniciativa científica mundial del Cornell Lab of Ornithology para registrar la mayor cantidad de especies de aves en un solo día— Los Olivos organiza la segunda edición de su jornada de avistamiento, que se realizará el próximo 17 de octubre a las 6:30 a.m.
La jornada ofrece cuatro experiencias: avistamiento de aves guiado por expertos, fotografía de naturaleza, bordado y pintura inspirados en las especies del parque. Además, los participantes podrán sumarse al reto colectivo del día: ¿cuántas especies logramos registrar entre todos?
La primera edición, realizada en 2025, reunió a más de 80 personas de distintos sectores de la ciudad.
La entrada es gratuita. Los cupos son limitados. La inscripción está disponible en cucuta.losolivos.co
Parque Cementerio Jardines Los Olivos San José
17 de octubre de 2026 · 6:30 a.m.
Km 4 vías los Patios