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El Parque de Vida Los Olivos llega a 86 especies de aves registradas y se prepara para su segundo October Big Day
Este 17 de octubre, el Parque Cementerio Jardines Los Olivos San José abre sus puertas para vivir el evento de biodiversidad más importante de la ciudad.
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jdaza
El Parque de Vida Los Olivos llega a 86 especies de aves registradas y se prepara para su segundo October Big Day
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Información de Aliado Estratégico
Viernes, 9 de Octubre de 2026

Un año después de haber registrado 63 especies de aves en sus predios, el Parque Cementerio Jardines Los Olivos San José ha alcanzado un nuevo hito: su inventario activo en eBird la plataforma científica del Cornell Lab of Ornithology supera hoy las 86 especies documentadas. Este crecimiento no es casualidad: es el resultado de un programa continuo de monitoreo, conservación e investigación que convierte al parque en uno de los referentes más sorprendentes de biodiversidad urbana en Norte de Santander.

El Parque de Vida Los Olivos se prepara para su segundo October Big Day
El Parque de Vida Los Olivos se prepara para su segundo October Big Day
Este 17 de octubre, el Parque Cementerio Jardines Los Olivos San José abre sus puertas
Este 17 de octubre, el Parque Cementerio Jardines Los Olivos San José abre sus puertas

El trabajo no se limita a las aves. A través de una alianza con el Programa de Biología de la Universidad de Pamplona, el parque ha documentado también cuatro especies de mamíferos terrestres entre ellos el zorro perruno, el armadillo, la zarigüeya y la ardilla  y poblaciones de murciélagos, todo registrado mediante cámaras trampa y redes de niebla. Sus observaciones también están disponibles en iNaturalist, la plataforma global de biodiversidad participativa.

Bajo el concepto de Parque de Vida Los Olivos, esta iniciativa reafirma que el parque es mucho más que un lugar de memoria: es un ecosistema urbano activo, investigado y abierto a la comunidad.

La jornada ofrece cuatro experiencias: avistamiento de aves guiado por expertos
La jornada ofrece cuatro experiencias: avistamiento de aves guiado por expertos
La primera edición realizada en 2025, reunió a más de 80 personas
La primera edición realizada en 2025, reunió a más de 80 personas
El Parque de Vida Los Olivos llega a 86 especies de aves registradas y se prepara para su segundo October Big Day
El Parque de Vida Los Olivos llega a 86 especies de aves registradas y se prepara para su segundo October Big Day

El 17 de octubre, Cúcuta puede descubrirlo

En el marco del October Big Day —la iniciativa científica mundial del Cornell Lab of Ornithology para registrar la mayor cantidad de especies de aves en un solo día— Los Olivos organiza la segunda edición de su jornada de avistamiento, que se realizará el próximo 17 de octubre a las 6:30 a.m.

La jornada ofrece cuatro experiencias: avistamiento de aves guiado por expertos, fotografía de naturaleza, bordado y pintura inspirados en las especies del parque. Además, los participantes podrán sumarse al reto colectivo del día: ¿cuántas especies logramos registrar entre todos?

La primera edición, realizada en 2025, reunió a más de 80 personas de distintos sectores de la ciudad.

La entrada es gratuita. Los cupos son limitados. La inscripción está disponible en cucuta.losolivos.co

Parque Cementerio Jardines Los Olivos San José
17 de octubre de 2026 · 6:30 a.m.
Km 4 vías los Patios

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