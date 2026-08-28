Agencias de viajes venden más, pero dólar barato y costos les restan rentabilidad

La fluctuación tan acelerada de la moneda estadounidense impide que las agencias de viajes y turismo de Cúcuta y del resto de Colombia absorban y ajusten sus costos de manera rápida, lo cual afecta el flujo de caja.

De acuerdo con la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, con la tasa de cambio actual, los dólares que reciben estas empresas por la comercialización de sus paquetes representan cerca de 30% menos en pesos al momento de cubrir sus costos, lo que se ha convertido en uno de los principales factores que presionan su rentabilidad.

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La apreciación del peso frente al dólar, que alcanza el 18% en lo corrido del año, según datos del Banco de la República, ha hecho que más colombianos salgan de vacaciones fuera de país, lo que ha impulsado las ventas de las agencias de viajes. Sin embargo, por este y otros factores se han reducido las ganancias de las agencias.

En el marco del 30° Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de Anato, en Barranquilla, la presidenta ejecutiva del gremio destacó que las ventas físicas de las agencias crecieron hasta el 20%, de acuerdo con el 45,3% de las empresas asociadas consultadas, lo que evidencia que “el problema no es de ventas, sino de rentabilidad, que nos pone en una presión muy compleja”.

La representante empresarial detalló que los ingresos nominales de las agencias decrecieron 0,05% en el primer semestre, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

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“Hay una gran coyuntura. Tenemos una apreciación del peso en muy corto tiempo y de una manera muy rápida y eso no ha dejado que efectivamente el sector de tursmo y otros de exportación de servicios miren sus gastos de una manera rápida, para que los costos se puedan controlar y la rentabilidad sea importante”, agregó la líder gremial.

El problema es especialmente fuerte para las agencias receptivas, que venden servicios turísticos afuera y reciben sus ingresos en moneda extranjera, pero deben cubrir buena parte de sus costos en pesos.

Cortés precisó que, entre enero y julio de 2026, 3.6 millones de colombianos viajaron al exterior, 12% más que en el mismo período de 2025. En todo 2025, en cambio, las salidas internacionales bajaron 4,3%, hasta 5.8 millones de viajeros.

La líder gremial manifestó que, por ese escenario, la junta directiva de Anato contrató al Centro de Pensamiento Económico ANIF, para trabajar en un primer borrador de un documento que plasme las propuestas que pueden hacerle al Gobierno, para buscar un equilibrio en la rentabilidad de las empresas, lo cual no sería solo en beneficio del sector turismo, también de todos los exportadores de bienes y servicios.

Mientras se conocen los resultados definitivos del estudio, el sector se encuentra gestionando alternativas de alivio financiero, entre ellas la solicitud de créditos blandos y de bajo costo a través de Bancóldex, con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías (FNG).

Estas herramientas de apalancamiento también están siendo solicitadas para apoyar a las agencias que resultaron afectadas por el terremoto del suroccidente de Colombia.

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Alza del mínimoe inflación

La presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calles, destacó que otros factores que presionan los costos de las agencias de viajes y le restan a su rentabilidad son el alza del salario mínimo para 2026 (23%), la inflación, que a corte de julio fue de 6,03% anual, según el DANE, las altas tasas de interés y la competencia desleal de la informalidad.

El panorama es la causante de que algunas organizaciones hayan tenido que reducir personal y se registre una caída de 2,9% en la ocupación dentro de ellas, entre enero y julio; un sector que genera alrededor de 39.000 puestos de trabajo en Colombia, de acuerdo con Cortés. Al tiempo, los salarios de los trabajadores se incrementaron 12%.

“El aumento del salario mínimo en 23% golpeó enormemente a las empresas, sobre todo a las medianas y pequeñas. El 96% de las agencias de viajes son Mipymes, familiares, que generan entre dos y cinco empleos y la gran mayoría del sector está con un sueldo mínimo, que paga incentivos adicionales por venta”, sostuvo.

Hoy termina el Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, el cual reunió a más de 1.000 empresarios, para hablar de innovación y tecnología, con el fin de hacer de este un sector más competitivo y preparado para convertir los cambios del mercado en oportunidades.

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