Comercio minorista mantiene crecimiento y empresarios mejoran sus expectativas

Desde junio de 2024, las ventas del comercio minorista vienen creciendo, según las cifras presentadas por el DANE y analizadas por Fenalco.



Según la Bitácora de Economía que publica mensualmente Fenalco, en julio, el 33% de los empresarios consultados reportó un incremento de sus ventas reales frente a julio del año anterior, mientras que el 42% señaló que se mantuvieron en niveles similares y el 25% manifestó haber registrado una disminución.

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“El comportamiento de las ventas estuvo fuertemente influenciado por la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol, que culminó el pasado 19 de julio. El evento deportivo generó un impulso particular en categorías como tecnología, especialmente televisores, bebidas, bares y restaurantes que ofrecieron espacios para ver los partidos”, indicó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.



No obstante, el líder gremial aseguró que el impulso económico de este mes no permeó a todos los sectores. Según el análisis realizado por Fenalco, los sectores de vestuario, textiles y calzado experimentaron desaceleración, debido a que parte del gasto de los consumidores se trasladó hacia productos y servicios asociados al fútbol.

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Finalmente, Jaime Alberto Cabal destacó que uno de los resultados más destacados de la encuesta de julio está relacionado con las expectativas de los empresarios. El 53% de los comerciantes consultados consideraron que la situación general de sus negocios será mejor durante los próximos seis meses.



“Este resultado evidencia un mejoramiento del clima de los negocios y refleja una mayor confianza de los empresarios frente a las perspectivas de la economía y el nuevo escenario que se abre con el cambio de Gobierno. Mantener esta tendencia será fundamental para fortalecer el consumo, la inversión y la generación de empleo, así como para consolidar la recuperación del comercio”, concluyó el dirigente gremial.

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