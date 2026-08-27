Menos IVA y subsidios al empleo, algunas propuestas de Anato para reactivar el turismo tras terremoto

Más de 1.000 empresarios y profesionales se reúnen en Barranquilla, desde este jueves y hasta el viernes, para hablar de innovación, tecnología y nuevas oportunidades para el turismo en el marco del 30° Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de Anato.

Durante la inauguración del evento, en el Centro de Convecciones Puerta de Oro, hubo un minuto de silencio por las víctimas del terremoto que azotó al suroccidente del país, el pasado 10 de agosto.

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La presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, expresó que desde el primer momento de la catástrofe realizaron un diagnóstico de la situación de sus afiliadas, porque muchas de sus oficinas quedaron destruidas, y de los demás prestadores de la cadena turística.

Cortés Calle destacó que, con base en este panorama, estructuraron y radicaron ante el Gobierno Nacional un paquete integral de medidas para proteger el empleo y avanzar en la reactivación de estas regiones:

Subsidios para mantener los puestos de trabajo.

Reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los tiquetes aéreos y turísticos.

Líneas especiales de crédito de Bancóldex respaldadas por el Fondo Nacional de Garantías (NFG).

Alivios tributarios.

Flexibilización de las penalidades comerciales con proveedores y aerolíneas.

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“Hoy, dos semanas después, al evidenciar el impacto económico que el sismo ha dejado en las regiones, presentamos Turismo Unido, una campaña liderada por el Capítulo Eje Cafetero, con el respaldo de Anato Nacional, para apoyar a las agencias afectadas”, informó la dirigente gremial.

La presidenta ejecutiva de Anato dijo que la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, por parte del presidente Abelardo de la Espriella, fue un primer paso fundamental, porque abre el camino para actuar con mayor rapidez.

“Ahora continuaremos solicitando la expedición de decretos legislativos que conviertan estas propuestas en medidas concretas para preservar el empleo y reactivar nuestras agencias. Desde Anato seguiremos acompañando a quienes hacen posible el turismo, convencidos de que, cuando un destino vuelve a recibir viajeros, también regresan las oportunidades, el empleo y la esperanza”, apuntó Cortés.

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Conversaciones de valor

Durante dos días, el Congreso Nacional de Anato pondrá en el centro de la conversación temas como la inteligencia artificial, la innovación, la experiencia del viajero y la generación de nuevas oportunidades de negocio, con una agenda académica y empresarial de alto nivel.

Paula Cortés Calle manifestó que, después de 30 años, este evento mantiene un propósito fundamental: preparar a sus empresarios para los cambios de la industria, entendiendo que la tecnología es una herramienta, pero que el verdadero valor está en conocer al viajero y crear experiencias que hagan la diferencia-

La presidente ejecutiva de Anato recalcó que, con esta nueva edición del Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, reafirma su compromiso con un sector más competitivo, innovador y preparado para convertir los cambios del mercado en oportunidades.

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