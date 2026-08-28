El trágico final de los Rincón: una “madre atenta” y un “hijo solidario” asesinados en Cúcuta

En su propia casa, madre e hijo fueron víctimas de un violento ataque armado que no dejó duda sobre la intención letal de los dos hombres en motocicleta que cometieron el crimen.

Se trata de María Esperanza Maldonado Rincón, de 53 años, y Saimon Andrés Grimaldo Rincón, de 25, quienes murieron en cuestión de minutos, poniendo fin a una racha de varios días sin asesinatos en la capital nortesantandereana.

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Ambos eran reconocidos en la parte alta del barrio Sevilla, donde llevaban varios años viviendo y ganándose el aprecio de los vecinos, algunos de los cuales terminaron encontrándose con la sangrienta escena en mitad de la noche.

El doble crimen ocurrió pasadas las 11 de la noche del pasado miércoles, 26 de agosto, en la vivienda ubicada en la calle 6BN con avenida 8, hasta donde llegaron los pistoleros, decididos a desatar el caos.

Hasta el momento, no hay pistas ni testigos que hayan permitido identificar a los responsables del hecho. Lo único que relataron algunos vecinos es que, tras escuchar por lo menos cuatro disparos, salieron a la calle y encontraron a madre e hijo tendidos en el suelo.

Era una escena devastadora, según contaron, pues tenían un cariño especial por Saimon, quien padecía una condición de salud que lo hacía dependiente de los cuidados de su mamá, quien lo acompañó hasta sus últimos momentos.

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Mientras ella recibió tres impactos de bala en las piernas, su hijo sufrió un destino mucho más trágico al quedar tendido en el suelo, ya sin vida, luego de recibir un disparo mortal en el pecho.

Los vecinos llamaron a la patrulla, cuyos uniformados arribaron hacia las 11:20 de la noche. Al encontrar a los dos heridos, trasladaron de urgencia a Esperancita, como era conocida por algunas amigas, al Hospital Universitario Erasmo Meoz a bordo de una patrulla.

El trayecto hasta el centro asistencial tomó unos 10 minutos. Al recibirla en la sala de urgencias, el personal médico constató que tenía dos heridas de bala en el muslo derecho y una en el izquierdo. Para ese momento, la paciente ya había perdido una cantidad considerable de sangre. Su estado de salud se deterioró rápidamente y, apenas siete minutos después de su ingreso, fue declarada muerta.

Mientras tanto, los investigadores arribaron a la escena del crimen y adelantaron el levantamiento del cuerpo de Saimon. Ante la mirada de algunos curiosos, lo cargaron por las escaleras que comunican la callejuela donde está ubicada la vivienda con la avenida 8. Allí esperaba el vehículo oficial encargado de trasladarlo a las instalaciones de Medicina Legal, donde finalmente lograron identificarlo.

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Varios conocidos de las víctimas expresaron su pesar a través de mensajes en redes sociales y los recordaron como una “madre atenta” y un “hijo solidario”, según sus propias palabras.

María era madre cabeza de familia y Saimon, debido a su condición de salud, no podía acceder a un trabajo formal.

“Él hacía de mandadero por aquí. Uno lo veía haciéndoles favores a los vecinos y ellos le regalaban unas monedas. Así le ayudaba a la mamá”, manifestó un residente del sector, aún consternado por el crimen y por la ola de violencia que ha sacudido esta zona de la ciudad.

El caso quedó en materia de investigación. Debido a la complejidad de la zona, las autoridades indagan si este doble homicidio podría estar relacionado con la sangrienta disputa por el control territorial del microtráfico que mantienen bandas criminales en la ciudad.

El hecho ocurrió en los límites entre las comunas 5 y 6, donde este mes ya se han registrado varios episodios de violencia que han cobrado seis vidas, tras repetidos ataques armados en los barrios Cerro Norte, María Paz y, ahora, Pizarro.

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