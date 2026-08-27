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¿En qué andaban Dayan y Nain? Capturados con armas y drogas en la Recta Corozal, Los Patios
En el allanamiento también encontraron 600 gramos de marihuana.
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jhonatanalexanderop
Dayan y Nain Recta Corozal
La opinión
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Jueves, 27 de Agosto de 2026

Armas, munición y drogas fue lo que encontraron las autoridades durante un operativo adelantado en el sector de la Recta Corozal, en Los Patios, que dejó como resultado la captura de Dayan Camilo Bayona Campo y Nain Rodríguez Rodríguez. El lugar, ubicado en el área metropolitana de Cúcuta, se ha convertido en escenario frecuente de fiestas y descontrol.

Siga leyendo: La odisea de Moño, el cadáver que el miedo no dejó recoger en una trocha de Cúcuta

Ahora, la tarea de los investigadores es establecer qué planeaban, o qué habrían hecho, estos jóvenes, quienes enfrentan cargos por porte ilegal de armas de fuego y municiones, así como por porte y tráfico de estupefacientes.

Y es que las autoridades habían puesto la lupa sobre una vivienda de este sector, en la que se registraban actividades que consideraban sospechosas. Los investigadores recopilaron suficiente material probatorio hasta obtener una orden de allanamiento.

La diligencia fue ejecutada por la Fiscalía, con apoyo de la Policía y el Ejército. En el inmueble encontraron una pistola calibre 9 milímetros, con 30 cartuchos para la misma; un arma traumática; 600 gramos de marihuana y cuatro teléfonos celulares.

Todos estos elementos quedaron a disposición de los investigadores, quienes buscan establecer qué papel cumplían los capturados y cuál era el propósito de las armas y la droga que tenían en su poder.

Tras ser presentados ante un juez, a los dos jóvenes les fue impuesta medida de aseguramiento en casa por cárcel, mientras avanza el proceso judicial en su
contra. La decisión, sin embargo, fue apelada por el fiscal encargado del caso.

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