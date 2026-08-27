La última rodada de Mauricio fue en Chinácota, el final de una vida entregada a las carreteras

Por lo menos ocho personas han fallecido en accidentes de tránsito en Norte de Santander desde el inicio de la semana pasada, en una racha sangrienta que parece no tener fin y continúa cobrando víctimas.

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El pasado martes, 25 de agosto, fue un día especialmente trágico, luego de que se registraran tres siniestros viales a lo largo de la jornada, todos con víctimas mortales. El caso más reciente fue el del motociclista Mauricio Godoy, quien dedicó buena parte de sus últimos años al asfalto, donde finalmente perdió la vida.

Y es que Godoy había encontrado su pasión en las carreteras, especialmente a bordo de su motocicleta BMW S1000 XR, de alto cilindraje, que lo acompañó durante numerosos recorridos por varios municipios del país. Sin embargo, la muerte lo alcanzó en uno de esos trayectos.

Fue en una curva del sector Guayabal, en la vía Chinácota-La Don Juana, donde ocurrió el fuerte accidente, sobre las 3:00 de la tarde del martes. Godoy, conocido como ‘Cucho’ por algunos compañeros de carretera, chocó de frente contra una volqueta azul, de placa JFF-308, que se desplazaba en sentido contrario.

La versión preliminar apunta a una presunta invasión de carril por parte de la motocicleta, posiblemente debido a lo pronunciado de la curva, justo cuando el vehículo pesado pasaba por el lugar.

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La colisión se produjo contra el costado izquierdo de la volqueta. La motocicleta, de placa venezolana AJ4E30K, quedó caída frente al vehículo pesado, que se

detuvo de inmediato. Por la posición en la que terminó, se observa que el conductor habría intentado realizar una maniobra evasiva, pero no logró evitar el impacto.

Bajo el parachoques quedaron los tenis que llevaba puestos el hombre, los cuales se desprendieron de su cuerpo. Godoy pasó por debajo de la volqueta y sufrió graves lesiones en varias partes del cuerpo.

El motociclista quedó cerca de la llanta delantera derecha, que no se descarta que lo hubiera alcanzado a aplastar. De su cuerpo emanó un charco de sangre que se fue extendiendo mientras varios testigos se detenían para comprobar lo

sucedido.

Los presentes notaron que aún estaba con vida, aunque gravemente herido. De inmediato solicitaron una ambulancia y el personal paramédico lo retiró del sitio para trasladarlo hasta el Hospital Sur Oriental, en Chinácota.

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Los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida; sin embargo, sus lesiones eran demasiado graves y, minutos después, se confirmó su fallecimiento. Con su muerte, otro motociclista de Cúcuta se suma a la lista de víctimas fatales en las carreteras.

El Club Motorcicle Adventure Colombia Cúcuta emitió un comunicado en su honor y lo describió como un “excelente amigo y compañero biker”. Otros allegados recordaron que, durante los viajes en los que participaba, no le gustaba que lo rebasaran.

Antecedentes

En la madrugada de ese mismo martes se produjeron otros dos accidentes mortales. El primero ocurrió en la vía Cúcuta-Puerto Santander, donde un adulto mayor murió tras ser arrollado en el sector Maquillales.

La víctima ya fue identificada por sus familiares, pues inicialmente no portaba documentos de identidad. Era residente en el barrio Sevilla y, al parecer, se desorientó hasta terminar en este punto, ubicado a unos dos kilómetros del barrio El Salado.

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Horas antes, Jesús Leonardo Bayona Collantes llegó gravemente herido al Hospital Universitario Erasmo Meoz. Presentaba un trauma craneoencefálico que, minutos después, terminó cobrándole la vida.

Según han podido establecer las autoridades de la Secretaría de Movilidad, el hombre sufrió un siniestro vial mientras se movilizaba en motocicleta por la vía que comunica a El Zulia con el corregimiento de Astilleros. En un momento, chocó de frente con otra motocicleta en la que viajaba una mujer acompañada de dos niños.

Bayona salió expulsado hacia el asfalto y sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al centro asistencial, pero finalmente su nombre terminó sumándose a la lista de víctimas mortales.

Ya son ocho personas fallecidas en menos de diez días, en una secuencia que comenzó el pasado lunes 17 de agosto y ha dejado víctimas en las vías de Ocaña, Puerto Santander, Cúcuta, Pamplona y otros municipios de Norte de Santander.

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