Caen tres señalados de cometer millonarios hurtos haciéndose pasar por empleados bancarios

Magnolia Margot Valencia, Pedro Celestino Gutiérrez Mendoza y Manuel Fuentes Pérez, presuntos integrantes de Los Asesores Fantasmas, grupo delincuencial señalado de hurtar dinero a usuarios bancarios mediante la suplantación de funcionarios de entidades financieras, fueron capturados.

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La investigación reveló que, desde septiembre de 2025, todos ellos se habrían hecho pasar por funcionarios bancarios para ganarse la confianza de las víctimas y apoderarse del dinero que retiraban o pretendían consignar.



Lo habrían hecho en al menos seis ocasiones en las que habrían sido hurtados cerca de 91 millones de pesos. Uno de los casos ocurrió el 29 de septiembre de 2025 en una sucursal bancaria ubicada en un centro comercial de Cali.

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Una persona que pretendía consignar 27 millones de pesos habría sido abordada por dos de los señalados integrantes, quienes se hicieron pasar por funcionarios de la entidad y le ofrecieron ayuda para realizar la transacción. Mediante engaños la condujeron al segundo piso del lugar, se apoderaron del dinero y huyeron.



Para la Fiscalía, Valencia sería la encargada de presentarse como asesora bancaria para ganarse la confianza de los afectados y conseguir que entregaran el dinero. Gutiérrez Mendoza y Fuentes Pérez, por su parte, cumplirían funciones de campaneros, distractores y vigilancia del entorno para facilitar los hurtos.



Fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y luego un juez los envió a la cárcel.

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