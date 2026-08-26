Violenta muerte en la vía Cúcuta - Puerto Santander: lo atropellaron varias veces

De forma violenta y cruel, una vida se apagó en la vía Cúcuta-Puerto Santander, a unos dos kilómetros de la entrada a esta carretera desde la capital nortesantandereana.

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Se trata de un hombre, aparentemente de la tercera edad, quien fue encontrado en medio de la oscuridad, tendido sobre el asfalto, presuntamente luego de ser atropellado. Sin embargo, ese primer impacto no fue el último de una madrugada marcada por los atropellos.

En algún momento de la madrugada de ayer, 25 de agosto, se produjo el primer choque, en un punto ubicado apenas unos metros más adelante del parqueadero de Tránsito situado sobre esta vía. Se presume que el impacto fue mortal y que, tras la fuga del responsable, el cuerpo quedó tendido en medio del carril que conduce hacia Puerto Santander.

Al parecer, debido a la oscuridad y a una leve curva que antecede el lugar donde quedó el cuerpo, no se descarta que otros vehículos lo hayan atropellado posteriormente. Sobre las 4:30 de la madrugada, la muerte ya estaba consumada y un par de transeúntes se detuvieron para tratar de ayudar.

Pusieron un triángulo de seguridad vial que les ofreció un camionero y continuaron su camino. Minutos más tarde, otro grupo de personas se detuvo en el lugar. La estrategia no había funcionado: el triángulo estaba partido en dos, a un costado de la vía, y el cuerpo se había desplazado un par de metros. Los vehículos continuaban atropellándolo.

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En ese momento, quienes estaban allí tomaron todo lo que encontraron en los alrededores: matorrales, trozos de madera, piedras e incluso un cono vial, con el propósito de bloquear ese carril y evitar que la escena se hiciera aún más sangrienta. También cubrieron el cuerpo con una sábana.

Hacia las 6:00 de la mañana, el caso ya había sido reportado a las autoridades, que coordinaron con una funeraria el traslado del cuerpo.

El estado en que quedó era visualmente impactante. La cabeza había resultado gravemente afectada por los constantes golpes, al igual que sus piernas. El hombre tenía el cabello corto y oscuro, vestía una camiseta de cuadros azules y blancos y un pantalón beige.

Los funcionarios de la funeraria trasladaron el cuerpo hasta las instalaciones de Medicina Legal. Sin embargo, debido a que no portaba documentación y hasta el momento no han aparecido familiares, se desconoce su identidad.

Los allegados que puedan reconocerlo pueden acercarse a Medicina Legal o a la Funeraria Nuestra Señora del Carmen para adelantar los procedimientos correspondientes y reclamar el cuerpo.

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