La Defensoría pide cuentas al ICBF tras instrucción que omitiría la mención explícita de las niñas

La Defensoría del Pueblo, a través de su titular Iris Marín, solicitó formalmente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) aclarar las directrices de lenguaje institucional, luego de conocerse una instrucción atribuida a la Regional Huila para emplear la fórmula “niños y adolescentes”, omitiendo la mención explícita a las niñas.

La solicitud fue remitida directamente a la directora general del ICBF, María Carolina Restrepo, con el objetivo de determinar qué orientación se encuentra vigente, quién impartió la medida, en qué fecha fue adoptada y si se trata de un lineamiento con alcance nacional o puramente regional.

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Un debate que trasciende la gramática

La polémica gira en torno al uso de conceptos colectivos como “niñez” o el masculino genérico. Mientras la dirección del ICBF sostiene que el término “niñez” abarca a ambos géneros, el organismo de control enfatiza que la discusión va mucho más allá de un asunto gramatical, citando jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre cómo el masculino genérico contribuye a invisibilizar a las mujeres.

Asimismo, la Defensoría argumentó que el artículo 12 de la Ley 1098 de 2006 obliga a incorporar la perspectiva de género para visibilizar problemáticas que las afectan de forma desproporcionada, tales como la violencia sexual, uniones tempranas, embarazo adolescente, trata y la explotación.

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Puntos clave exigidos y postura del ICBF

El ente de control requirió copias de las circulares, correos y lineamientos emitidos, además de los fundamentos técnicos, jurídicos y comunicativos considerados para la medida, preguntando directamente si la entidad evaluó el impacto sobre el reconocimiento de los derechos de las niñas.

Por su parte, el ICBF anunció que responderá formalmente a la solicitud dentro de los términos legales aplicables. La institución estatal rechazó enfáticamente que pretenda borrar a las niñas del lenguaje institucional o vulnerar a esta población, asegurando que sus actuaciones buscan proteger de forma integral a la infancia.

Tomado de El Colombiano.

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