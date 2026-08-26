Cúcuta será escenario del noveno Festival de Cine de Norte de Santander

Este viernes llega a Cúcuta la novena edición del Festival Internacional de Cine de Norte de Santander (Ficnor). El evento, organizado por la corporación Frontera Films, será escenario de talleres, conversatorios y producciones cinematográficas creadas en el departamento.

Juan Diego Aguirre y Paola del Castillo, fundadores de la corporación, explicaron que este festival se desarrollará entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre en el Centro Comercial Unicentro, la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero y la casa cultural Frontera Morada.

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“Se van a proyectar cerca de 60 cortometrajes durante los días del festival en las categorías de ficción, documentales y cortometrajes estudiantiles”, aseguró Juan Diego Aguirre.

Asimismo, Aguirre detalló que, aparte de las proyecciones, durante estos días se ofrecerán talleres y conversatorios de manera gratuita.



Programación del evento

La inauguración del evento será este viernes a las 9:30 de la mañana con la presentación del largometraje ‘Alix’, en un internado de niñas del barrio San Miguel.