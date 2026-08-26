Cúcuta será escenario del noveno Festival de Cine de Norte de Santander

Posterior a ello, en horas de la mañana del sábado, el actor Pedro Pallares ofrecerá un taller de actuación en Unicentro y luego en la tarde dirigirá un conversatorio desde las 5:30.
Además, en la tarde del 29 de agosto se proyectarán algunas películas en el mencionado centro comercial.
Al día siguiente, en este mismo recinto, se llevarán a cabo desde las 5:30 de la tarde muestras de cine regionales acompañadas de conversatorios por parte de sus directores.
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La próxima semana, la programación iniciará el lunes con la presentación de cortometrajes en la biblioteca Julio Pérez Ferrero. Allí, durante la jornada de la mañana y la tarde, se estarán exponiendo producciones estudiantiles y de ficción para todo el público.
Finalmente, las proyecciones continuarán el martes en la mañana en la biblioteca pública y en la tarde en la casa cultural Frontera Morada.
"Este evento es importante porque permite exaltar el talento regional y conocer los distintos formatos y narrativas audiovisuales. Además, vamos a estar entregando estímulos a las mejores muestras regionales”, concluyó Aguirre.
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