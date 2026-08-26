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Cúcuta será escenario del noveno Festival de Cine de Norte de Santander
Se van a proyectar cerca de 60 cortometrajes durante los días del evento en las categorías de ficción, documentales y cortometrajes estudiantiles.
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Ficnor en Cúcuta
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Miércoles, 26 de Agosto de 2026

Este viernes llega a Cúcuta la novena edición del Festival Internacional de Cine de Norte de Santander (Ficnor). El evento, organizado por la corporación Frontera Films, será escenario de talleres, conversatorios y producciones cinematográficas creadas en el departamento. 

Juan Diego Aguirre y Paola del Castillo, fundadores de la corporación, explicaron que este festival se desarrollará entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre en el Centro Comercial Unicentro, la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero y la casa cultural Frontera Morada. 

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“Se van a proyectar cerca de 60 cortometrajes durante los días del festival en las categorías de ficción, documentales y cortometrajes estudiantiles”, aseguró Juan Diego Aguirre. 

Asimismo, Aguirre detalló que, aparte de las proyecciones, durante estos días se ofrecerán talleres y conversatorios de manera gratuita
 
Programación del evento 

La inauguración del evento será este viernes a las 9:30 de la mañana con la presentación del largometraje ‘Alix’, en un internado de niñas del barrio San Miguel.

Conversatorios en el Ficnor.

 

Posterior a ello, en horas de la mañana del sábado, el actor Pedro Pallares ofrecerá un taller de actuación en Unicentro y luego en la tarde dirigirá un conversatorio desde las 5:30. 

Además, en la tarde del 29 de agosto se proyectarán algunas películas en el mencionado centro comercial. 

Al día siguiente, en este mismo recinto, se llevarán a cabo desde las 5:30 de la tarde muestras de cine regionales acompañadas de conversatorios por parte de sus directores. 

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La próxima semana, la programación iniciará el lunes con la presentación de cortometrajes en la biblioteca Julio Pérez Ferrero. Allí, durante la jornada de la mañana y la tarde, se estarán exponiendo producciones estudiantiles y de ficción para todo el público. 

Finalmente, las proyecciones continuarán el martes en la mañana en la biblioteca pública y en la tarde en la casa cultural Frontera Morada.

"Este evento es importante porque permite exaltar el talento regional y conocer los distintos formatos y narrativas audiovisuales. Además, vamos a estar entregando estímulos a las mejores muestras regionales”, concluyó Aguirre.

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