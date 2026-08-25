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Ocaña reclama claridad ante los cambios en la clasificación del Sisbén
Alcaldes piden suspender Registro Universal de Ingresos en el Catatumbo.
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jsarabia
Alta preocupación existe entre los usuarios del Sisbén por los cambios en las nuevas metodologías. Exigen la revisión en la plataforma.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Martes, 25 de Agosto de 2026

Por las voces inconformes a raíz de la depuración del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) los alcaldes de la Asociación de la provincia de Ocaña, sur del Cesar y zona del Catatumbo solicitaron suspender la aplicación, mientras se tenga certeza de las variables consideradas en el proceso de transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI).

En Ocaña, el personal es insuficiente para atender la gran cantidad de inquietudes de personas cambiadas de categorización, obligando a la adopción de estrategias para despejar las dudas. 

Explica el jefe de Planeación, Raúl García, que la estrategia del pico y cédula contempla los números terminados en impares, los lunes y miércoles, pares martes y jueves para dejar el viernes a los habitantes de la zona rural.

El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, lleva la vocería de los demás mandatarios para exponer al Gobierno nacional la difícil situación vivida en esta zona del país ante la implementación de la nueva plataforma de manera inconsulta.

El temor es que muchas familias en condición de pobreza y vulnerabilidad, sean excluidas de los programas sociales debido a los cambios presentados en la categorización de los hogares.

Cerca de 15.000 familias hacen parte actualmente de programas sociales como Adulto Mayor, Renta Ciudadana y Renta Joven y alrededor de 97.000 personas pertenecen al régimen subsidiado de salud cuya focalización, está relacionada con esta información socioeconómica.

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En el comunicado solicitan a la Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación, Prosperidad Social y al DANE suspender la aplicación de este nuevo sistema mientras se establecen todas las condiciones claras de transición porque muchas personas tienen dudas y son mecanismos que les permiten evitar la pérdida injustificada de esos beneficios. 

Alta preocupación existe entre los usuarios del Sisbén por los cambios en las nuevas metodologías. Exigen la revisión en la plataforma.
 
Metodología genera traumatismo 

La nueva metodología utilizada por el Gobierno Nacional en la depuración del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) causa incertidumbre en el municipio de Ocaña.

Los intempestivos cambios adoptados desde el primero de agosto del presente año impactan directamente en los distintos estratos socioeconómicos de la región y los reclamantes acuden a las diferentes instancias para conocer los criterios de evaluación del DNP en la reclasificación y pedir la revisión en la plataforma ya que repercute en las condiciones de vida de los habitantes de la zona.

El jefe de la Oficina de Planeación del municipio de Ocaña, Raúl García Becerra, aclara que la transformación se adelantó a nivel nacional y están dispuestos a orientar a los usuarios sobre la metodología empleada durante el proceso.

Los concejales han citado a los funcionarios encargados con el fin de explicar las variables usadas para determinar la tipología de los hogares encaminada a acceder a los distintos programas sociales, indica Yurima Sánchez Rincón.

La situación se registra debido a la transición entre lo que era la metodología del Sisbén, a lo que ahora se denomina el Registro Universal de Ingresos (RUI), con el fin de tener mayor información de toda la población que les permita consolidar una base de datos que posteriormente pueden cruzar con otras fuentes de información.

“Esa reclasificación es autonomía y responsabilidad directa del Gobierno nacional a través del DNP, nosotros como administración municipal no tenemos ninguna injerencia ni incidencia en que alguien haya pasado de un nivel a otro”, anota García Becerra.

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Recalca que el Sisbén no desaparece, sigue siendo un instrumento de información socioeconómica del hogar, un insumo dentro del cruce de varias bases de datos de diferentes entidades del gobierno nacional para determinar los ingresos verificables que es fácil porque una persona que firma un contrato aparece en una plataforma.

Pico y cédula para escuchar inquietudes.

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