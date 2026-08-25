Ocaña reclama claridad ante los cambios en la clasificación del Sisbén

Por las voces inconformes a raíz de la depuración del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) los alcaldes de la Asociación de la provincia de Ocaña, sur del Cesar y zona del Catatumbo solicitaron suspender la aplicación, mientras se tenga certeza de las variables consideradas en el proceso de transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI).

En Ocaña, el personal es insuficiente para atender la gran cantidad de inquietudes de personas cambiadas de categorización, obligando a la adopción de estrategias para despejar las dudas.

Explica el jefe de Planeación, Raúl García, que la estrategia del pico y cédula contempla los números terminados en impares, los lunes y miércoles, pares martes y jueves para dejar el viernes a los habitantes de la zona rural.

El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, lleva la vocería de los demás mandatarios para exponer al Gobierno nacional la difícil situación vivida en esta zona del país ante la implementación de la nueva plataforma de manera inconsulta.

El temor es que muchas familias en condición de pobreza y vulnerabilidad, sean excluidas de los programas sociales debido a los cambios presentados en la categorización de los hogares.

Cerca de 15.000 familias hacen parte actualmente de programas sociales como Adulto Mayor, Renta Ciudadana y Renta Joven y alrededor de 97.000 personas pertenecen al régimen subsidiado de salud cuya focalización, está relacionada con esta información socioeconómica.

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En el comunicado solicitan a la Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación, Prosperidad Social y al DANE suspender la aplicación de este nuevo sistema mientras se establecen todas las condiciones claras de transición porque muchas personas tienen dudas y son mecanismos que les permiten evitar la pérdida injustificada de esos beneficios.