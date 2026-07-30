Aeronáutica Civil analiza la situación de seguridad en Ocaña

Atenta nota
Por su parte, el presidente de Satena reiteró el compromiso de la denominada Aerolínea de los Colombianos con el fortalecimiento de la conectividad regional y aseguró que la empresa mantiene el interés de incrementar las frecuencias hacia Ocaña.
“La oportunidad de esta reunión es mostrar la voluntad de la aerolínea de buscar mecanismos que nos permitan aumentar el volumen de pasajeros. Si logramos ese objetivo, podremos consolidar una operación diaria de conectividad, tal como ocurre en otras regiones del país”, manifestó.
Las autoridades también resaltaron que el aeropuerto Aguas Claras representa un eje estratégico para el desarrollo económico, el turismo, la atención institucional y la integración del Catatumbo con el resto del territorio nacional.
Entretanto, la fuerza pública evalúa las condiciones de seguridad para garantizar la continuidad de las operaciones comerciales.
En este sentido, el mayor general Óscar Zuluaga ratificó la voluntad de mantener los vuelos hacia esta zona del país y además analiza la posibilidad de implementar nuevas rutas.
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“Lo primero es venir a manifestar claramente nuestra intención de permanecer en la zona, en ningún momento la aerolínea ha manifestado la intención de salirse o suspender las operaciones ni siquiera en los momentos más difíciles”, reiteró el oficial al reconocer el esfuerzo de los dirigentes de la región.