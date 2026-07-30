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Aeronáutica Civil analiza la situación de seguridad en Ocaña
El presidente de Satena visitó el aeropuerto de Aguas Claras.
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jsarabia
Satena ratifica el compromiso con Ocaña y estudia la posibilidad de ampliar los servicios.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Jueves, 30 de Julio de 2026

Los recientes acontecimientos en materia de orden público en la región y la proximidad de la posesión del nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, llevaron a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a revisar y fortalecer los protocolos de seguridad en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, considerado una infraestructura estratégica para la conectividad de la provincia y subregión del Catatumbo.

Con ese propósito se desarrolló un Consejo de seguridad en el que participaron representantes de la Aeronáutica Civil, la Fiscalía General de la Nación, la Policía, el Ejército colombiano, organismos de inteligencia y autoridades locales, junto con el presidente de Satena, general Óscar Zuluaga, quien realizó una visita oficial al terminal aéreo.

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El encuentro fue liderado por el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, quien destacó la importancia de garantizar las condiciones de seguridad para preservar la operación aérea y fortalecer la confianza de los usuarios y del sector empresarial que depende de este servicio para las actividades comerciales, institucionales y turísticas.

Satena ratifica el compromiso con Ocaña y estudia la posibilidad de ampliar los servicios.

 

Esquemas de seguridad

Durante la reunión se evaluó el panorama actual de seguridad en el área de influencia del aeropuerto y se definieron acciones conjuntas encaminadas a proteger la infraestructura aeroportuaria, y garantizar la movilidad de pasajeros y tripulaciones. 

Otro de los temas abordados fue el crecimiento de la demanda de pasajeros y las posibilidades de ampliar la oferta de vuelos. Las autoridades coincidieron en que el fortalecimiento de la seguridad constituye un factor determinante para consolidar el desarrollo del aeropuerto y atraer un mayor número de viajeros.

Desde el inicio de la operación de Satena en el aeropuerto Aguas Claras se han movilizado más de 9.500 pasajeros, una cifra que evidencia la recuperación gradual de la conectividad aérea de la región. A ello se suma la entrada en funcionamiento del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos, requisito fundamental para garantizar la prestación del servicio bajo los estándares exigidos por la Aeronáutica Civil y proyectar nuevas rutas comerciales.

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“La región puede ser más competitiva en la medida que ampliemos los vuelos. Si nosotros demostramos un volumen mayor de pasajeros podemos lograr una frecuencia diaria e incluso explorar nuevos destinos con el apoyo institucional”, precisó el alcalde.

Satena ratifica el compromiso con Ocaña y estudia la posibilidad de ampliar los servicios.

 

Atenta nota 

Por su parte, el presidente de Satena reiteró el compromiso de la denominada Aerolínea de los Colombianos con el fortalecimiento de la conectividad regional y aseguró que la empresa mantiene el interés de incrementar las frecuencias hacia Ocaña.

“La oportunidad de esta reunión es mostrar la voluntad de la aerolínea de buscar mecanismos que nos permitan aumentar el volumen de pasajeros. Si logramos ese objetivo, podremos consolidar una operación diaria de conectividad, tal como ocurre en otras regiones del país”, manifestó.

Las autoridades también resaltaron que el aeropuerto Aguas Claras representa un eje estratégico para el desarrollo económico, el turismo, la atención institucional y la integración del Catatumbo con el resto del territorio nacional.

Entretanto, la fuerza pública evalúa las condiciones de seguridad para garantizar la continuidad de las operaciones comerciales. 

En este sentido, el mayor general Óscar Zuluaga ratificó la voluntad de mantener los vuelos hacia esta zona del país y además analiza la posibilidad de implementar nuevas rutas.

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“Lo primero es venir a manifestar claramente nuestra intención de permanecer en la zona, en ningún momento la aerolínea ha manifestado la intención de salirse o suspender las operaciones ni siquiera en los momentos más difíciles”, reiteró el oficial al reconocer el esfuerzo de los dirigentes de la región.

Satena ratifica el compromiso con Ocaña y estudia la posibilidad de ampliar los servicios.
Satena ratifica el compromiso con Ocaña y estudia la posibilidad de ampliar los servicios.

 

Trabajo cooperativo 

La continuidad de la aerolínea estatal depende del apoyo de todas las entidades y gremios asentados en esta zona del país para garantizar la rentabilidad.

En la actualidad los vuelos entre Ocaña, Cúcuta y Medellín, operan con normalidad y la posibilidad de ampliar la cobertura hacia otras ciudades depende de la demanda del transporte aéreo que tanto había necesitado por mucho tiempo en la provincia de Ocaña y zona del Catatumbo.

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