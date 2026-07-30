Aeronáutica Civil analiza la situación de seguridad en Ocaña

Los recientes acontecimientos en materia de orden público en la región y la proximidad de la posesión del nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, llevaron a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a revisar y fortalecer los protocolos de seguridad en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, considerado una infraestructura estratégica para la conectividad de la provincia y subregión del Catatumbo.

Con ese propósito se desarrolló un Consejo de seguridad en el que participaron representantes de la Aeronáutica Civil, la Fiscalía General de la Nación, la Policía, el Ejército colombiano, organismos de inteligencia y autoridades locales, junto con el presidente de Satena, general Óscar Zuluaga, quien realizó una visita oficial al terminal aéreo.

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El encuentro fue liderado por el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, quien destacó la importancia de garantizar las condiciones de seguridad para preservar la operación aérea y fortalecer la confianza de los usuarios y del sector empresarial que depende de este servicio para las actividades comerciales, institucionales y turísticas.