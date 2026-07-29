Ocaña aporta insumos para construir el primer POT de Norte de Santander

En Ocaña se desarrolla la Mesa Subregional para la formulación del primer Plan de Ordenamiento Territorial Departamental (POD) de Norte de Santander, un espacio de concertación en el que expertos, autoridades, representantes de distintos sectores y líderes comunitarios elaboran un diagnóstico de las principales problemáticas y potencialidades de la provincia de Ocaña y la región del Catatumbo.

La jornada hace parte del proceso de construcción de un documento estratégico con visión a 16 años, que establecerá lineamientos para orientar las decisiones de las futuras administraciones departamentales y municipales, con el propósito de garantizar la continuidad de proyectos considerados prioritarios para el desarrollo regional.

Representantes de entidades públicas, especialistas en planificación territorial, académicos, organizaciones sociales y delegados de diversos sectores participan en este ejercicio de análisis, cuyo objetivo es consolidar una visión compartida sobre el futuro del territorio.

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Durante la mesa se evalúan temas relacionados con la seguridad, el orden público, la conectividad vial, el acceso a los servicios públicos, la protección de los recursos naturales, el crecimiento urbano, la productividad agropecuaria, los efectos del cambio climático y las necesidades en salud, educación y generación de empleo.