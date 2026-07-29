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Ocaña aporta insumos para construir el primer POT de Norte de Santander
La provincia de Ocaña y la región del Catatumbo participan en la Mesa Subregional que definirá la hoja de ruta para el desarrollo del departamento durante los próximos 16 años.
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jsarabia
En Ocaña se adoptan estrategias encaminada al desarrollo sostenible de planeación.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Miércoles, 29 de Julio de 2026

En Ocaña se desarrolla la Mesa Subregional para la formulación del primer Plan de Ordenamiento Territorial Departamental (POD) de Norte de Santander, un espacio de concertación en el que expertos, autoridades, representantes de distintos sectores y líderes comunitarios elaboran un diagnóstico de las principales problemáticas y potencialidades de la provincia de Ocaña y la región del Catatumbo.

La jornada hace parte del proceso de construcción de un documento estratégico con visión a 16 años, que establecerá lineamientos para orientar las decisiones de las futuras administraciones departamentales y municipales, con el propósito de garantizar la continuidad de proyectos considerados prioritarios para el desarrollo regional.

Representantes de entidades públicas, especialistas en planificación territorial, académicos, organizaciones sociales y delegados de diversos sectores participan en este ejercicio de análisis, cuyo objetivo es consolidar una visión compartida sobre el futuro del territorio.

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Durante la mesa se evalúan temas relacionados con la seguridad, el orden público, la conectividad vial, el acceso a los servicios públicos, la protección de los recursos naturales, el crecimiento urbano, la productividad agropecuaria, los efectos del cambio climático y las necesidades en salud, educación y generación de empleo.

En la subregión del Catatumbo se líderes analizan el horizonte de planificación en la zona del Catatumbo.
 
Diagnóstico para hablar un mismo lenguaje

El equipo técnico desarrolla un diagnóstico que permitirá identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de la subregión para impulsar proyectos estratégicos que favorezcan el desarrollo económico, social y ambiental del departamento.

Al mismo tiempo, se recopilan las propuestas formuladas por las comunidades y los diferentes actores institucionales, con el propósito de que las decisiones respondan a las necesidades reales del territorio.

Este ejercicio interdisciplinario busca consolidar una estrategia de planificación de largo plazo que facilite la articulación entre los municipios y el departamento, evitando que los cambios de gobierno interrumpan las iniciativas estratégicas para la región.

Entre los ejes temáticos del Plan de Ordenamiento Territorial se encuentran el ordenamiento del territorio, la infraestructura vial y de transporte, la competitividad, el fortalecimiento del sector agropecuario, la gestión ambiental, la prevención del riesgo de desastres, el desarrollo urbano y rural, la seguridad alimentaria y la participación ciudadana.

Los especialistas coinciden en que la planificación territorial debe convertirse en una herramienta para reducir las brechas sociales, fortalecer la presencia institucional y promover un desarrollo equilibrado en el Catatumbo, una región que durante décadas ha enfrentado dificultades derivadas del conflicto armado, la dispersión geográfica y las limitaciones en materia de inversión pública.

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El documento final servirá como instrumento técnico para orientar el crecimiento ordenado del departamento y priorizar inversiones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población durante los próximos años.

En Ocaña se adoptan estrategias encaminada al desarrollo sostenible de planeación.
 
Planificación estratégica

En la jornada participan representantes de la Gobernación de Norte de Santander, autoridades municipales, el Consejo Departamental de Planeación y diferentes actores del territorio, quienes analizan las principales problemáticas y oportunidades de desarrollo de esta subregión.

Luisa Jiménez, integrante del equipo consultor encargado de la formulación del plan, explicó que el proceso contempla mesas de trabajo en todas las subregiones del departamento.

"Desde el equipo consultor y la Gobernación hemos venido desarrollando diferentes mesas de trabajo en todas las subregiones para diagnosticar las problemáticas actuales. Este ejercicio constituye un insumo muy valioso para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental. Hasta el momento hemos realizado cinco encuentros en igual número de regiones", señaló.

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Agregó que los participantes presentan diagnósticos desde los componentes ambiental, funcional, institucional y socioeconómico, bajo una visión regional y supramunicipal que permitirá identificar las principales necesidades y definir posteriormente las líneas de acción.

En la subregión del Catatumbo se líderes analizan el horizonte de planificación en la zona del Catatumbo.
 
Inversión con visión regional

El delegado del Consejo Departamental de Planeación, Camilo Antonio Buitrago, destacó que Norte de Santander contará por primera vez con un Plan de Ordenamiento Territorial Departamental con un horizonte de 16 años, lo que facilitará la articulación de inversiones de acuerdo con las necesidades de cada región.

"Lo más importante es que los equipos de trabajo de cada subregión tendrán la oportunidad de proyectar su propio desarrollo, no solamente desde la perspectiva departamental, sino también desde las dinámicas propias de cada territorio. Existen necesidades comunes y soluciones compartidas que exigen una planificación conjunta. Esto permitirá que la administración departamental y los municipios orienten sus esfuerzos hacia la ejecución de macroproyectos", afirmó.

En la subregión del Catatumbo se líderes analizan el horizonte de planificación en la zona del Catatumbo.

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