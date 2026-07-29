Ocaña aporta insumos para construir el primer POT de Norte de Santander

Diagnóstico para hablar un mismo lenguaje
El equipo técnico desarrolla un diagnóstico que permitirá identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de la subregión para impulsar proyectos estratégicos que favorezcan el desarrollo económico, social y ambiental del departamento.
Al mismo tiempo, se recopilan las propuestas formuladas por las comunidades y los diferentes actores institucionales, con el propósito de que las decisiones respondan a las necesidades reales del territorio.
Este ejercicio interdisciplinario busca consolidar una estrategia de planificación de largo plazo que facilite la articulación entre los municipios y el departamento, evitando que los cambios de gobierno interrumpan las iniciativas estratégicas para la región.
Entre los ejes temáticos del Plan de Ordenamiento Territorial se encuentran el ordenamiento del territorio, la infraestructura vial y de transporte, la competitividad, el fortalecimiento del sector agropecuario, la gestión ambiental, la prevención del riesgo de desastres, el desarrollo urbano y rural, la seguridad alimentaria y la participación ciudadana.
Los especialistas coinciden en que la planificación territorial debe convertirse en una herramienta para reducir las brechas sociales, fortalecer la presencia institucional y promover un desarrollo equilibrado en el Catatumbo, una región que durante décadas ha enfrentado dificultades derivadas del conflicto armado, la dispersión geográfica y las limitaciones en materia de inversión pública.
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El documento final servirá como instrumento técnico para orientar el crecimiento ordenado del departamento y priorizar inversiones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población durante los próximos años.