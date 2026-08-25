De la Espriella despidió de la UIAF a Wilmar Mejía, cercano a Petro e investigado por presuntos nexos con disidencias de las Farc

El gobierno de Abelardo de la Espriella despidió a Wilmar de Jesús Mejía, el director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF), quien está investigado por presuntos nexos con las disidencias de las Farc.

La decisión fue comunicada mediante el decreto 1289 del Ministerio de Hacienda, firmado este martes 25 de agosto por el ministro Miguel Gómez Martínez.

En el documento se declara insubsistente el nombramiento de Mejía en ese cargo de libre nombramiento y remoción, el cual estaba ejerciendo desde el 7 de abril de 2026 por orden del entonces presidente Gustavo Petro.

La situación de Mejía empezó a enredarse en octubre de 2025, cuando en un reportaje de Noticias Caracol se revelaron apartes de los archivos electrónicos decomisados un año antes a Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), el comandante de la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente.

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En algunas de las conversaciones recuperadas por la Fiscalía, se establecía que Mejía, al parecer, sostuvo conversaciones con delegados de “Calarcá” para transferirles información confidencial. En dichos círculos el funcionario era conocido con el apodo de “el Chulo”, presuntamente.

En ese momento fungía como director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Al mismo tiempo actuaba como delegado del Gobierno en el Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia.

Cuando se desató el escándalo en la prensa, la Procuraduría lo suspendió tres meses de su puesto en la DNI, mientras adelantaba una indagación disciplinaria.

A pesar de la medida, Petro no lo retiró del Consejo Directivo de la universidad, y a su regreso de la sanción tampoco lo despidió, sino que le asignó la dirección de la UIAF.

Estas decisiones provocaron el rechazo de amplios sectores de la sociedad y de la vida política, en especial porque, más allá de las sospechas de nexos con “Calarcá”, Mejía no tenía experiencia en asuntos de Inteligencia de Estado.

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El día anterior a su despido, la Presidencia de la República publicó un comunicado, en el que Abelardo de la Espriella anunciaba varias medidas para configurar su “estrategia integral de seguridad”, incluyendo cambios en la UIAF.

“Para combatir las finanzas criminales, ordenó la reactivación de la UIAF bajo el liderazgo de la exfiscal Marta Lurreyes, con acceso a la información bancaria de los últimos cuatro años e integración con la Policía y el sistema financiero”, indicó el reporte.

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