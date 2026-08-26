De la Espriella arremete contra la Paz Total durante posesión de nueva cúpula militar

Este miércoles, en la Escuela Militar de Bogotá, tomó posesión la nueva cúpula militar liderada por el general Erik Rodríguez. El evento estuvo presidido por el presidente Abelardo de la Espriella, quien criticó la Paz Total y aseguró que Colombia entra en una nueva etapa en la que la seguridad será la premisa.



Junto al general Rodríguez hacen parte de la nueva cúpula el general José Bertulfo Soto Sánchez, al frente del Ejército; el general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez como jefe de Estado Mayor Conjunto; el vicealmirante Javier Jaimes Pinilla al frente de la Armada Nacional y el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa como comandante de la Fuerza Aérea.



De la Espriella ratificó lo dicho en campaña: "La seguridad volverá a todo el territorio nacional, porque sé que la primera obligación de un gobernante es proteger a su pueblo".

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En ese sentido, aseguró que la Paz Total, política del presidente Gustavo Petro para combatir los grupos armados, fue un fracaso, por lo que se hará todo lo contrario.



"En el régimen anterior, mis compatriotas sintieron en carne propia el retroceso del Estado mientras las organizaciones terroristas avanzaron desvergonzadamente. La farsa de la Paz Total terminó para siempre; ese capítulo oscuro será relegado al más oscuro rincón de la memoria nacional. En consecuencia, no habrá un solo lugar de la geografía donde la República renuncie a ejercer su autoridad; esa es la orden", explicó de la Espriella.

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Para eso, el presidente aseguró que no gobernará desde un despacho, sino que los apoyará en todo momento. "La tranquilidad va a regresar (...) En este país no hay estructuras con legitimidad política, son terroristas y así los vamos a tratar. Aquí no hay espacio para el diálogo; los que quieran abandonar la criminalidad, pueden someterse a la justicia, pero quienes persistan en la violencia recibirán su merecido en el campo de batalla".



Por último, de la Espriella aseguró que construirá las megacárceles, pero que mientras eso sucede, el Inpec tiene la instrucción de recuperar el control de las cárceles.

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