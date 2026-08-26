La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Entretenimiento
15
Entretenimiento
Beyoncé dona un millón de dólares para apoyar a los damnificados por el terremoto en Colombia
La cantante estadounidense entregó ayuda económica canalizada por organizaciones internacionales para alimentos y refugio en zonas del desastre.
Authored by
practicanteweb
beyonce-donacion-millonaria-terremoto-colombia-choco. Foto: IG beyonce
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 26 de Agosto de 2026

La artista estadounidense Beyoncé se sumó a las iniciativas de apoyo para Colombia tras el devastador terremoto de magnitud 7,4, anunciando la donación de un millón de dólares destinados a la atención de las comunidades impactadas.

A través de su compañía Parkwood Entertainment, la cantante confirmó que los recursos serán entregados a organizaciones que ejecutan operaciones directas en los territorios con mayores índices de afectación.

Lea aquí: Cúcuta será escenario del noveno Festival de Cine de Norte de Santander

Distribución del auxilio humanitario

De acuerdo con el comunicado oficial, los fondos serán canalizados mediante las organizaciones Food For The Poor y World Central Kitchen, entidades enfocadas en la respuesta ante emergencias climáticas y desastres naturales.

La prioridad de esta contribución económica será suplir necesidades de carácter urgente, centradas primordialmente en asistencia alimentaria y elementos de vivienda para quienes perdieron sus hogares.

Entérese: Ricky Martin vuelve al cine con un papel en español

Balance de la tragedia en Chocó

El sismo, registrado el pasado 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, deja hasta el momento un saldo oficial de 331 personas fallecidas, 4.439 heridas y 240 desaparecidas.

Las afectaciones en la infraestructura vial y de servicios han dificultado el traslado de suministros, razón por la cual la llegada de ayuda internacional resulta crítica para la fase de recuperación.

Tomado de El Universal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Medidas venezolanos
Medidas venezolanos
Seguridad, deportación y regularización, el nuevo debate migratorio en Colombia
Keila Vílchez B.
Bomberos Cúcuta
Bomberos Cúcuta
Falsos bomberos en Cúcuta están estafando a los comerciantes
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Alias la Diabla Pitalito
Alias la Diabla Pitalito
En Huila cayó la Diabla junto con su hermano, una de las mujeres más buscadas en Cúcuta
La Opinión