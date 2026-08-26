Beyoncé dona un millón de dólares para apoyar a los damnificados por el terremoto en Colombia

La artista estadounidense Beyoncé se sumó a las iniciativas de apoyo para Colombia tras el devastador terremoto de magnitud 7,4, anunciando la donación de un millón de dólares destinados a la atención de las comunidades impactadas.

A través de su compañía Parkwood Entertainment, la cantante confirmó que los recursos serán entregados a organizaciones que ejecutan operaciones directas en los territorios con mayores índices de afectación.

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Distribución del auxilio humanitario

De acuerdo con el comunicado oficial, los fondos serán canalizados mediante las organizaciones Food For The Poor y World Central Kitchen, entidades enfocadas en la respuesta ante emergencias climáticas y desastres naturales.

La prioridad de esta contribución económica será suplir necesidades de carácter urgente, centradas primordialmente en asistencia alimentaria y elementos de vivienda para quienes perdieron sus hogares.

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Balance de la tragedia en Chocó

El sismo, registrado el pasado 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, deja hasta el momento un saldo oficial de 331 personas fallecidas, 4.439 heridas y 240 desaparecidas.

Las afectaciones en la infraestructura vial y de servicios han dificultado el traslado de suministros, razón por la cual la llegada de ayuda internacional resulta crítica para la fase de recuperación.

Tomado de El Universal.

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